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木可李文娟結巴不認罪！法官頭痛制止檢辯鬥嘴：別再說大一大二

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理台灣民眾黨前主席柯文哲等人所涉京華城容積率等案，今（4日）提訊在押的台北市議員應曉薇後，接著傳訊木可公司負責人李文娟進行準備程序，但過程不順，法官質疑李女開庭前沒做功課、「好像昨天才收到起訴書」，檢辯雙方又互虧對方不懂「大一大二就該懂的基本觀念」，法官正色要求檢辯聚焦案情，「別再提到大一大二」，並諭知擇期續行李女準備程序。

▲▼李文娟 出庭 台北地院審理京華城案開庭 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲木可公司負責人李文娟（左）被控涉犯公益侵占等罪嫌，今（4日）到台北地院出庭不認罪。（圖／記者屠惠剛攝）

李文娟的哥哥李文宗是柯文哲高中同學，李文宗更被視為柯文哲「大帳房」，曾任台北捷運公司董事長、柯文哲於台北市長任內的辦公室主任，以及柯文哲競選總統的競總財務長，還為柯成立台灣眾望關懷基金會並擔任董事長，李文宗目前羈押禁見中。

▲▼李文宗到北院。（圖／記者湯興漢攝）

▲李文娟的哥哥李文宗（中）目前羈押禁見中。（資料照／記者湯興漢攝）

李文娟被起訴案情集中於柯文哲所涉政治獻金弊端，跟京華城容積率案無關。檢方指控她擔任木可負責人期間，配合哥哥管理柯文哲實質掌控的木可、眾望基金會與新故鄉協會，將柯所收到的政治獻金，利用商業活動外觀做掩護，打造成柯不受法規束縛、能恣意挪用的資金系統，木可更是柯的「錢袋子」。

李文娟今對檢方起訴她涉犯《刑法》公益侵占、《商業會計法》填製不實會計憑證2罪嫌，均表示「我不認罪」。她說哥哥要她當木可負責人，其實她只負責記流水帳，她沒會計專長，大學唸國貿，3、40年前在外商公司做秘書，後來在家帶小孩10幾年，去木可前，做過英文老師、賣場試吃員。

法官有點訝異，問李女任職木可有無決策權，李女說都聽哥哥交代，她還得幫眾望基金會、新故鄉協會發薪水、處理員工勞健保，都依每月明細表辦理，無權介入財務調度。

李女在本案角色相對次要，出庭卻說得支支吾吾，法官稍早已對李女的律師沒準備任何書狀、開庭全憑口述的作法顯露不悅，律師連忙自責個人健康因素誤事、會盡快補陳，李女的表現令法官不禁質疑開庭前沒做功課、「好像昨天才收到起訴書」。

律師趕緊再自責1遍，替李女緩頰太緊張影響表達。不過律師對檢方卻是火力全開，批檢方長篇大論解釋政治獻金的規範，但說不出本案柯文哲的政治獻金「到底是誰的財產」，反而引用不相干函釋套用本案，把柯收到的政治獻金說成不屬於柯的「責任財產」，藉此咬定李女和柯共涉公益侵占罪嫌。

律師強調，政治獻金就是候選人或政黨的財產，只是依法限制用途，若有違反，僅處行政罰、不構成刑罰，且侵占罪必須是侵占「他人之物」、「柯文哲怎能侵占柯文哲的財產」，這是非常簡單的法理，「法律系大一或大二學生就該懂的基本觀念」。

律師再補一槍，指稱李文娟在木可公司收到顧問費後、尚未提供顧問服務前就開立發票，屬於會計科目中的「預收收入」、虧檢方「這是會計系大一就會學到的基本科目」。法官追問木可為何收到前仍遲沒提供顧問服務，律師解釋木可因本案被搜索、業務停擺所致。

檢方公訴團隊立刻反擊，以反串口吻「謝謝律師指教，會研究挪用政治獻金可能有背信刑責」，並指律師用很多時間攻擊檢方的智識程度，卻無視法律不容許候選人任意侵占、掏空政治獻金，請律師「發揮大一大二學到的法律知識，審慎研究相關法律見解」。

法官制止檢辯雙方鬥嘴，要求聚焦案情，希望以後開庭「別再提到大一大二」，並提醒律師注意本案有被告在押、合議庭「沒有時間進行無法推進的程序」，請盡快補齊答辯資料，諭知擇期續行李女的準備程序。

北院審理本案，從今天起暫時排定到今年（2025年）6月底，以每周1次的頻率開庭，下次將於本月（3月）11日下午2點30分起，提訊在押的威京集團主席沈慶京、傳訊威京集團監察人張志澄進行準備程序。

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