見酒駕臨檢點直接倒車落跑！士林警狂衝猛追　鎖定車主動手了

記者黃宥寧／台北報導

台北市士林分局交通分隊於昨（2日）下午13時許，在重慶北路四段平面車道執行酒駕取締勤務時，突遇一輛車輛倒車行駛於重陽橋上，疑似試圖規避臨檢。員警發現異狀後，立即奔跑上前攔停，惟該車輛未停車受檢，隨即駛離現場。警方強調，已鎖定駕駛依法舉發。

▲北市士林警分局日前於重慶北路酒駕取締，孰料1輛汽車竟拒檢逃逸。（圖／記者黃宥寧翻攝）

執法現場氣氛原本平穩，然而，一輛黑色轎車駛近取締點時，突然異常減速，沿著重陽橋倒退行駛，企圖避開警方臨檢。這一異常舉動立即引起員警注意，幾名站在前方執勤的員警迅速反應，大喊示意駕駛停車，但對方毫無反應，仍持續倒車。

▲轎車見酒駕臨檢竟一路倒車落跑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

情況緊急，員警當機立斷，立即拔腿狂奔，沿著車流間隙徒步追趕，但該車駕駛並未停下，反而趁著人車混亂之際，迅速調頭駛離現場。雖未能當場攔截，警方仍透過密錄器錄下車輛特徵，隨即調閱影像資料，依違規事實依法舉發，讓該駕駛無所遁形。

士林分局交通分隊長呂昭霆強調，「酒後不開車、開車不喝酒」是基本原則，行經酒駕取締點時，駕駛人應主動配合警方稽查，切勿存有僥倖心理或試圖逃避臨檢，以免觸法，最後也強調，將持續加強酒駕取締行動，以維護道路安全。