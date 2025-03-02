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不滿鐵道迷頻站車頭拍攝！司機員開窗「比中指」　台鐵要懲處

▲▼台鐵內部公告。（圖／讀者提供）

▲台鐵內部公告。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

近日有鐵道迷拍攝自強號，因兩度出現在車頭前拍攝，加上站在車頭前時間長，讓台鐵司機員一時情緒失控，開窗對鐵道迷「比中指」，鐵道迷不滿上網爆料引熱議，台鐵除研擬懲處外，也公告若再發生將送適性測驗，並要求司機員若被騷擾應通知車站轉路警處理。對此，台鐵表示遺憾並進行內部檢討和了解。

近日有鐵道迷在臉書社團「靠北台鐵」貼出司機員比出不雅手勢照片爆料，指他拍攝自強號，拍車子沒有拍到司機員，卻被比「中指」。該文也引起網友熱議：「指差確認」、「你多次到機車頭拍照，造成司機困擾，他要負擔的責任比你更大，你不會覺得打擾到他嗎？拜託反省一下」、「跑到月台拍機車頭，哪一條規定不行？本人也是機班，無法苟同該同仁做法，身為公務人員即代表機構之門面，應注意自身形象」。

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針對該事件，台鐵也發出內部公告，指情緒失控對乘務中司機員而言是嚴重且不允許的，建議該案依獎懲標準議處，身為司機員乘務中無法控制情緒，做出不雅手勢影響形象，若再發生，將依鐵路機構認定有必要送適性測驗規定辦理，若乘務中有遭受騷擾事實，應通知車站轉路警處理。

台鐵司機員自述當天在七堵始發站時，看到一名旅客站在機車頭前方拍照，之後列車出發，停靠松山站時，又看到同一名民眾跑到機車頭前，因為停留時間比較久，且一直站在車頭前，讓他感到困擾，列車出發時一時未妥善克制情緒，打開窗戶比了不雅手勢，事後自知行為不當、深感懊悔，日後絕不再犯。

對此，台鐵公司說明，近日有關台鐵公司司機員在車站對拍攝民眾做出不適當手勢一事，引起社會關注，台鐵對此深感遺憾，並已在內部進行檢討與了解。

台鐵公司強調，台鐵一向重視員工的專業形象與行車安全，並持續強化職業倫理與服務態度的教育訓練。此次事件反映出內部管理與溝通上仍有精進空間，公司已邀請相關單位及人員共同檢討，以確保同仁在面對各種突發狀況時，能夠以更合適的方式應對，避免引發爭議。

不過針對過往鐵道迷拍攝時頻常發生與列車過於接近，讓司機員感到有安全疑慮，台鐵公司表示，台鐵理解鐵道攝影愛好者對鐵路文化的熱情，台鐵公司樂見社會大眾關心與支持鐵道發展，同時亦呼籲拍攝時務必遵守安全規範，並體諒與尊重同仁執勤需求，確保自身與行車運行的安全。

台鐵指出，未來將進一步加強內部教育與心理輔導機制，建立更良好的應對機制，促進員工與民眾間的正向互動，讓台鐵成為一個更安全、更友善的交通運輸環境。

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