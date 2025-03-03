常戴耳機出事了！28歲男「聽不到鬧鐘」急就醫...已終身聽損

▲長時間配戴耳機、音量過高，會逐漸使聽力受損，最慘還可能造成永久性損害。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

長時間配戴耳機要注意！大陸一名28歲男子因長期戴耳機聽音樂，且音量都達80分貝以上，某天他突然聽不到鬧鐘響鈴的聲音，嚇得就醫檢查，竟被診斷出雙耳已聽力受損，但男子早錯過最佳治療時間，已變成永久性損傷。

根據《長江日報》報導，知名耳鼻喉科醫師龔國清提到，聽力損傷分為輕、中、重度，在他這些年從醫的經驗中，發現年輕人的聽力損傷中，中度到重度的比例超過6成。龔國清表示，在發現耳朵有問題的1個星期內就醫，大多數人的聽力是可以恢復，無奈聽力受損很容易被忽略，竟有超過6成患者都自認聽力沒問題。

龔國清醫師分享自己曾接治的一名28歲男病患，男病患長期配戴耳機聽音樂，聲音都開得超大聲，超過80分貝以上，即便他有時候覺得耳朵「悶悶的」，但不影響日常交流就沒放心上；直到男病患某天聽不到鬧鐘響鈴，才嚇得就醫診治，經檢查診斷出雙耳高頻聽損。

可惜的是，該名男病患第一次出現聽力異常到他就醫已隔6個月之久，他早錯過最佳治療黃金時間，已對耳朵造成永久性高頻聽力損傷。

而台灣耳鼻喉科醫師張皓鈞近期有在臉書粉絲專頁《張皓鈞醫師/陳亮宇耳鼻喉科診所》分享護耳小秘訣，像是嘗試60/60法則，使用耳機時，音量控制在最大音量的60%以下，每次使用不超過60分鐘；選對耳機，選擇降噪或開放式耳機，在安靜環境下享受音樂，避免因外界噪音而調高音量；第三是讓耳朵休息，每隔一段時間，記得摘下耳機，給耳朵放個假，享受自然聲音，最後定期檢查聽力，若出現耳鳴或聽力變化，務必及時就醫檢查，以防問題惡化。

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