繼光香香雞「春季激省券」限時開跑！有19元地瓜球、甜甜圈買1送1

▲繼光香香雞「春季激省券」限時1個月開跑 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」祭出最新「春季激省券」，網羅多款人氣炸物、組合套餐下殺最低5折起，像是有甜心地瓜球加購價只要19元、甜甜圈買1送1等，3月3日起限時1個月開跑。

▲優惠券內容一次看 。※點圖放大

繼光香香雞「春季激省券」來了，首推超人氣加價購優惠，只要消費滿百元即可用銅板價加購3款經典炸物，包括19元甜心地瓜球、59元蒜脆杏鮑菇、79元中份香香炸雞，部分門市還有超值限定甜甜圈買1送1好康。

再收3款幸福下午茶95元起，包括墨魚甜不辣+甜心地瓜球、蒜脆杏鮑菇+炸滷米血、雞皮+美式脆薯；以及3款豪華獨享餐119元起、2款雙人分享餐209元起、1款3人分享餐309元，3月3日起至4月2日限時開跑。

▲摩斯漢堡34周年慶活東開跑。

摩斯漢堡34周年慶活動也於3月開跑，首波祭出「綠活好食集」活動，至4月15日前凡來店購買指定「綠活商品」即可獲得點數，集滿5點可享「大杯摩斯咖啡免費喝」或「摘鮮綠摩斯炸蝦堡及大杯冰紅茶組半價」；集滿10點則可享「摘鮮綠摩斯炸蝦堡」、「摘鮮綠烤雞起司堡」、「超級大麥杏鮑菇珍珠堡」免費3選1，或「安心智慧農場生菜盒」1盒免費換。

至3月14日前再加碼「3大經典組合百元有找」優惠，包括「經典漢堡組」優惠價89元，內含摩斯漢堡及大杯冰紅茶；「人氣早餐組」優惠價89元，內含經典元氣牛肉蛋堡及中杯摩斯咖啡；「蒟蒻冰茶組」優惠價99元，開放任選2杯蒟蒻冰茶系列飲品。