▲陽明交大醫科全國首創大學醫學系開設「醫師法律學分學程」，希望培養學生跨領域專長。照片中為醫學系學生上解剖實驗課。(陽明交大醫科提供)

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跨領域人才正當道！正是因為跨領域學習的優點，在於能夠結合不同領域的知識與技能，促進創新和解決問題的能力。當今的社會與工作環境越來越複雜，許多問題的解決不僅需要單一領域的專業知識，而是需要來自不同學科的綜合應對。例如，當醫學與法律的結合，可以讓醫生不僅具備專業的醫學知識，還能理解醫療法律、政策等方面的問題，從而能夠更有效地應對醫療糾紛或參與醫療政策的制定。

而陽明交大醫學系也看上這波跨領域熱潮，這回創全國先例首度開設「醫師法律學分學程」，旨在培養具備雙重專業知識的跨領域醫學人才。該學程不僅為醫學系學生提供法律課程學習的機會，還鼓勵學生從大一大二開始，探索法律的基本知識，並在大三大四時，選擇修讀更具醫學專業相關的法學課程。

醫學系主任楊智傑教授表示，在去年上任後，他開始盤點醫學系的特色，發現系所共分為醫師組、醫師科學家組、醫師工程師組三個組別。然而，楊主任認為醫學系不能僅著重科學與工程，更需要強調人文素養，尤其是與醫療相關的法律。因此，他決定在2025年開設「醫師法律學分學程」，培育跨領域人才。

楊主任進一步指出，開設「醫師法律學分學程」的目的，並非僅僅為了解決醫療糾紛，而是因為他認識到現代醫學已經是跨領域的專業，他希望陽明交大醫學系能培養出具備雙專長的頂尖人才，能夠在面對再生醫療、尖端醫療科技和數位醫療時，也能培養出具有醫療專業的法律人才。

這項學程的設計，也是基於對醫療未來發展的預見。楊主任強調，醫學與法律的結合，對於學生未來進入醫療領域後，無論是面對法律規範挑戰，還是參與醫療政策制定，都將具有不可忽視的優勢。

來自醫學系醫師科學家組的黃昱潔，便是跨領域學習成功的典範。黃昱潔在完成醫學系學業並獲得碩士學位後，決定轉向法律領域，最終選擇赴美攻讀法律學位。她的經歷顯示了醫學與法律結合的巨大潛力。「我在醫學研究中發現自己對純粹的實驗不再感興趣，反而更熱衷於文獻分析與思考，並書寫出論點。」這樣的轉折讓她開始關注醫療法規，並最終決定赴美深造。

這樣的跨領域專業讓她發現，自己擁有別人無法比擬的優勢。擁有醫學背景的她，比其他律師更能快速且精確掌握國際藥廠專利訴訟，並更深入理解藥品、醫療器材及相關醫療文獻期刊的專業知識。這些基礎知識正是在醫學系培養的專長。她已決定，未來在NYU法律畢業後，將繼續在美國律師事務所，從事健康政策或藥廠專利與醫療產業相關的訴訟案件。

黃昱潔對母校首創的「醫師法律學分學程」充滿期待，她認為，除了醫師科學家組與醫師工程師組，再加上這一門新學程，能讓學生在醫學領域學習法律學分，完全跟上國際趨勢。「因為我在美國律師事務所實習時觀察到，許多專業的專利訴訟律師，都是具有醫學與法學雙領域背景的人才。」

▲圖左為陽明交大醫學系畢業生黃昱潔，於NYU攻讀法律時留下照片。圖右為黃昱潔(右)回醫學系與學弟妹分享跨領域職涯探索。（圖／陽明交大醫科提供）