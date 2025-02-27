張善政曬燈會「公廁照」驚豔一票人！網喊不可思議：太乾淨了

▲2025年台灣燈會上周圓滿落幕。（翻攝自張善政臉書）

圖文／鏡週刊

今年台灣燈會在桃園創下累積超過2030萬人到訪、創下超過270億的產值，桃園市長張善政昨（26日）晚在社群PO出一張桃園燈會A19展區的臨時公廁照，因為乾淨明亮又有暖氣深獲民眾好評。

剛圓滿落幕的桃園燈會吸引超過1,500萬人次造訪A18、A19燈區，13個響應燈區參觀人數也突破530萬人次，共有超過2,030萬人次到訪，也是台灣燈會史上與最多IP結合的親子盛會，成功吸引全台目光。

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張善政PO出照片並問：「這是桃園燈會A19展區的臨時公廁，你們信嗎？」他指出，這幾天有朋友傳給他一篇社群貼文，特別稱讚燈會的貨櫃型臨時公廁，空間乾淨、明亮，還有暖氣，跟大家印象中的很不一樣。

▲張善政PO出一張桃園燈會A19展區的臨時公廁照，因為乾淨明亮又有暖氣深獲民眾好評。（翻攝自張善政臉書）

張善政說，在人潮如此龐大的情況下，仍能維持高標準的整潔，背後是清潔人員一次次的巡視與維護。他們的努力，深深影響著每位遊客的體驗。

張善政強調，這些細節，或許沒有太精彩的故事，但在燈會結束後仍成為大家感動的來源，值得一起記錄下來。

網友紛紛好評表示，「2/8在靠近棒球場的臨時公廁有使用，超驚豔，那天超冷又下雨，結果公廁竟然還有暖氣，又乾淨，印象很好」、「真的超棒，我那天去慈濟展區那，看到臨時廁所整個震驚，太乾淨了」、「太驚訝了 流動廁所如此優質」、「真的很不一樣，這應該是台灣的高標了，廁所乾淨，也代表著文明的程度！」「哇，跟百貨公司的廁所一樣棒」、「這個廁所超厲害！進去上廁所還想說怎麼有暖氣！」



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