從「推進」到「塑造」統一目標　陸2025對台工作出現新表述

▲中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

2025年中共對台工作會議今（26）日落幕，全國政協主席王滬寧出席並講話，同時定調今年涉台工作方向。比起以往，今年更聚焦反台獨、遏制外部勢力干涉，鞏固國際社會堅持一中原則。在統一方面從「推進」變成「塑造」。大陸涉台學者接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也表示，「塑造」是今年呈現新內容，比如加強兩岸人員往來、支持台商台青發展，以及鞏固外部環境，用創造條件的方式達成目標。

大陸兩會前夕，每年召開對台工作會議於25日到26日在北京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，出席並講話。除了重申堅持一中原則、「九二共識」，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定團結台灣同胞愛國統一力量，堅決打擊「台獨」挑釁，「塑造」祖國統一大業。

過去大陸方面談及統一大業使用「實現」、「推進」，王滬寧本次「塑造」來表述，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣受訪時指出，「這是今年首次出現新的表述內容，意味著大陸方面『推進』，也要創造條件來『塑造』必然統一的大事。」

李振廣指出，兩岸關係必須處於你來我往交流，民進黨不願意在一中原則與「九二共識」的基礎與大陸去交流合作，大陸方面單方做的事情就是「塑造」一些外在的和內在的條件。

李振廣指出，賴清德上任後兩岸關係越來越糟，從中美關係、整體亞太局勢，尤其美國總統川普回歸，與各國和大陸處處「交易」作風，包括「俄烏衝突」即將結束的種種走向，足以讓台灣老百姓好好深思，更有利於大陸積極落實兩岸融合統一的政策。

即使兩岸艱困，大陸只會更積極推動兩岸交流合作，包括人員往來，加強台商台企大陸的發展，以及台青來大陸圓夢，「兩手加起來，就是『塑造』與創造條件，也符合廣大大陸民眾的期待。」李振廣指出。

上海東亞研究所副所長包承柯受訪時則分析，「今年對台工作會議重新整理對台工作一些大的方針，強調交流的同時，也提出台獨分裂，以及外部勢力干涉兩大重點。」

「交流方面清楚提出了5項的人才交流。」包承柯指出，「像是推動兩岸交流合作，擴大兩岸人員往來，支持大陸台商台企發展，深化兩岸融合發展，讓台灣同胞共享中國式現代化發展機遇和成果。」

包承柯也指出，大陸今年朝向兩方面進行，一方面繼續加強兩岸交流，一方面繼續加大力度反台獨、要堅決反對和遏制外部勢力干涉，鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局。

▲ 2025年對台工作會議，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持會議。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

王滬寧今年出席對台工作會議指出，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義、堅決做到「兩個維護」，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定不移推進祖國統一大業。「要堅持一個中國原則和『九二共識』，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊『台獨』挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢。」

王滬寧稱，要推動兩岸交流合作，擴大兩岸人員往來，支持大陸台商台企發展，深化兩岸融合發展，讓台灣同胞共享中國式現代化發展機遇和成果。要為台灣青年來大陸追夢圓夢創造更好條件。

王滬寧表示，要堅決反對和遏制外部勢力干涉，鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局。要加強黨中央對對台工作的集中統一領導，確保黨中央對台決策部署落到實處。

去年，王滬寧在對台工作會議則強調，要堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關系和平發展、推進祖國統一進程。要擴大兩岸各領域交流合作，深化兩岸融合發展。要推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。要堅決打擊「台獨」分裂、遏制外部勢力干涉，堅定支持島內愛國統一力量，廣泛團結台灣同胞，維護台海和平穩定。要堅持和加強黨對對台工作的全面領導，鞏固拓展主題教育成果，提升對台工作合力。