陸今年對台工作會議堅決打擊台獨　王滬寧：塑造祖國必然統一大勢

▲ 2025年對台工作會議依然強調促統，堅定打擊台獨，連續兩年未提兩岸一家親 。（資料圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／北京報導

2025年中共對台工作會議於本月25日至26日舉行在北京，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。談話內容連兩年未提「兩岸一家親」，除了重申堅持一中原則、「九二共識」，同時堅定台灣愛國統一力量，堅決打擊「台獨」，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定不移推進祖國統一大業。

《新華社》稍早報導表示，王滬寧出席會議並發表談話指出，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述、新時代黨解決台灣問題的總體方略。

王滬寧進一步指出，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義、堅決做到「兩個維護」，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定不移推進祖國統一大業。

接著，王滬寧強調，「要堅持一個中國原則和『九二共識』，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊『台獨』挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢。」

王滬寧稱，要推動兩岸交流合作，擴大兩岸人員往來，支持大陸台商台企發展，深化兩岸融合發展，讓台灣同胞共享中國式現代化發展機遇和成果。

王滬寧表示，要為台灣青年來大陸追夢圓夢創造更好條件。要堅決反對和遏制外部勢力干涉，鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局。要加強黨中央對對台工作的集中統一領導，確保黨中央對台決策部署落到實處。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持會議。中央黨政軍群有關部門和各地有關負責同志出席會議。