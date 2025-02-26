余正煌涉吸金5000萬！檢調查驚見軍情局軍官、總統府侍衛

▲調查官余正煌驚爆捲入吸金案。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

調查局新竹市站調查官余正煌曾控訴前新竹市長林智堅論文抄襲，但如今卻驚傳捲入吸金5000萬元一案，台北地檢署25日兵分多路搜索約談相關涉案人，其中竟包含身為國防部軍事情報局軍官侯俊榮，以及總統府侍衛范凌玉，而檢方26日凌晨訊後，依《個資法》、《銀行法》等罪諭令余正煌等4人分別以10萬到50萬元不等交保。

據了解，余正煌的女性友人范凌玉在2020年間，透過軍中學長侯俊榮認識招攬投資的陳柏銓，范女先是投資了930萬元，而余正煌也跟著投入數百萬元，當時由侯俊榮和陳柏銓一起簽了近千萬元的本票，作為投資擔保返還，後來余等人投資失利，這張本票在2022年間輾轉落入其他債主手中，侯俊榮開始遭追討債務。

在這場投資糾紛中，有當事人懷疑自己的個資遭外洩，因此提出檢舉，檢調獲報後，由台北地檢署檢察官陳雅詩指揮調查局台北市調處展開偵辦，並在25日兵分多路搜索約談相關涉案人，其中除了余正煌外，還包括侯俊榮、范凌玉這兩名軍職人員，以及侯俊榮妻子顏敏蕙，及余正煌友人陳誌全等人。

檢方複訊後，將余正煌依《個資法》罪諭令50萬元交保，另侯俊榮、顏敏蕙、陳誌全則依《銀行法》交保10萬到30萬元，范凌玉則獲請回。