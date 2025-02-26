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曾控林智堅論文抄襲　余正煌爆吸金5000萬今晨50萬交保

▲▼新竹市前市長林智堅被控抄襲調查關余正煌論文涉犯《著作權法》，雙方和解將撤告落幕，林智堅到台北地院開完庭不受訪，由律師胡中緯（中)與余正煌的律師吳俊達（左）代為發表共同聲明 。（圖／記者黃哲民攝）

▲新竹前市長林智堅曾被余正煌控告論文抄襲。（圖／資料照／記者黃哲民攝）

記者陳俊宏／綜合報導

調查局新竹市站調查官余正煌，曾控訴新竹前市長林智堅論文抄襲，引發社會關注，如今他卻驚傳捲入吸金5000萬元一案，今天清晨被台北地檢署依50萬元交保，限制出境出海，全案偵辦中。

林智堅2022年參選桃園市長時，被爆台大碩士論文疑涉抄襲，他因此二度舉行記者會，說明當時是擔任調查局調查官的學長余正煌要趕畢業年限，所以教授陳明通把他所做的民調數據等資料，提供余作為參考。雖兩人的指導教授陳明通多次出面相挺林，但最後台大宣告撤銷林的學位。

余正煌則是不滿林智堅的說法，反指對方抄襲，因此委託律師，向林提出犯《著作權法》、加重誹謗等告訴。其中余在法院提起自訴部分，經法官開庭調解，雙方達成和解，林捐款30萬元做公益，換取余全面撤告。

至於刑事的加重誹謗部分，因妨害名譽屬告訴乃論之罪，經確認余正煌不再追究後，處分不起訴林智堅。

《聯合新聞網》報導，如今余正煌卻驚傳捲入吸金案，遭控找親人朋友投資股票，吸金約5000萬元，他則否認吸金。檢方漏夜複訊後，今晨依違反《銀行法》50萬元交保，並限制出境出海，全案偵辦中。

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