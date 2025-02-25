派系放一邊！　蘇巧慧聲援正國會被罷議員：黨部做最堅強後盾

▲議員陳乃瑜。（圖／卓冠廷提供）



記者杜冠霖／台北報導

全台各地「大罷免」行動如火如荼展開中，藍營啟動以罷制罷，鎖定罷免綠營立委、議員，但多地爆出抄名冊、幽靈連署等狀況。民進黨今（25日）邀集新北市、基隆市、苗栗縣、南投縣被罷免區域議員及地方黨部主委召開「顧好議員專案」會議。國民黨也鎖定屬正國會的新北市議員陳乃瑜發動罷免，新北黨部主委蘇巧慧表示，在各地擺攤連署時參與人數均寥寥無幾，卻在短時間內號稱收到五千多份罷免陳乃瑜議員的連署書，不禁讓人懷疑：「到底連署書從何而來？」

蘇巧慧今出席中央黨部「顧好議員」專案會議，針對近日國民黨黨工鎖定新北市議員陳乃瑜發動罷免，蘇巧慧表示國民黨透過仇恨動員罷免優秀的民進黨新北黨公職，甚至疑抄寫黨員名冊偽造連署書，新北市民絕對無法認同。

蘇巧慧指出，陳乃瑜議員在新店的服務與耕耘大家有目共睹，除了重視親子教育議題，舉辦親子活動、青少年人權營、兒童主播體驗營等，她也積極為新店打造更友善的生活環境，改善社區遊憩空間與學校硬體設備。

新北市黨部執行長高碩呈強調，國民黨黨工陸續對民進黨新北黨公職發動惡罷，就是希望透過地方組織，反制罷免藍營立委的公民力量，這種反向操作的仇恨動員，相信市民不會接受。