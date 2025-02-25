店裡談分手！女方離場前「急比1手勢」店長秒報警…真的救了她

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

還好有看懂求救手勢！一間甜點店表示，幾年前某天下午，一對情侶坐了將近一小時，看起來像是在談分手，男的情緒反覆，女方則顯得很害怕。結帳後，男子摟著女子準備離開，沒想到就在這一瞬間，女方低調地在腿邊比劃了個手勢，外場店員立刻向店長通報並報警，成功幫助女子脫離暴力情人，話題引發討論。

該間甜點店在Threads表示，幾年前某天下午，一對情侶的行為引起他們注意，因為兩人似乎是在談分手，男方的表情一下激動一下冷酷，女生看起來則向是在擔心什麼、處於弱勢一方。大概過了1個小時，男生起身結帳後，就要摟著女方的腰離開。

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當時，因為女子臉部表情很怪，外場人員便注意著，沒想到發現女方把手靠在腿邊，比劃著「540」手勢。反應很快的店員隨即告知店長，因為「540」其實是求救手勢。店長得知後馬上要店員報警，也到店外拉住男方，稱信用卡結帳有問題要重新刷卡。

在等待的幾分鐘內，警方很快就到場了，也確認女方因男友有暴力行為所以想離開，但男子強勢的態度，讓女方害怕只能配合。後來，女子在警方護送下離開，過了1個月還特地到店裡致謝，並告知她已成功離開暴力情人，「生活中的警覺，或許可能幫忙到求救的人，你我小小的舉動，可能拯救人的一生。」

貼文引發熱論，網友們紛紛大讚，「說真的，要有更多人看懂540才行，不管男女」、「好棒，好機警」、「幸好店員反應很快，也幸好那位女性勇敢求救」、「天啊是真正的540！希望大家都能學起來，也希望大家不會有用到它的一天」、「店長超帥！做事效率好高！」

※本文獲得授權引用。