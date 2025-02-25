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草鞋墩夜市旁驚現破窗賊！搭公車連續犯案　警追查20天逮人　

▲張姓男子涉嫌於春節期間在草鞋墩夜市附近破壞車窗竊取財物。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲張姓男子涉嫌於春節期間在草鞋墩夜市附近破壞車窗竊取財物。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

65歲張姓男子涉嫌搭乘大眾運輸至全國各地行竊，並於春節期間到草屯鎮鬧區破壞4部車輛車窗後竊取財物得逞；警方獲報立即成立專案小組展開調查、掌握嫌犯身分，於21日至桃園市拘提張男歸案，全案依竊盜案移送法辦。

草屯警分局指出，本案發生於2月1日、正值大年初四，民眾報案稱夜間將車輛停放於寶島時代村草鞋墩夜市週邊道路，卻遭不明人士擊破車窗後竊取財物；警方專案小組調閱監視器，發現嫌疑人頭戴棒球帽和口罩、趁晚間和天雨視線不佳之際犯案後，徒步至2公里外搭乘公車離開，逐步清查過濾身分，進而掌握其動向並抽絲剝繭比對出嫌疑人身分。

▲男子涉嫌於春節期間在草鞋墩夜市附近破壞車窗竊取財物。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方進一步循線得知嫌疑人是以大眾交通工具四處犯案，行蹤不定，經多次南北奔波蒐證、來回里程超過千里，進而掌握其動態與居所，於21日持南投地方檢察署核發之拘票，至桃園市中壢區將嫌疑人拘提歸案，全案依竊盜案移送南投地方檢察署偵辦。

▲男子涉嫌於春節期間在草鞋墩夜市附近破壞車窗竊取財物。（圖／記者高堂堯翻攝）

分局長劉千祥表示，草鞋墩夜市是草屯鎮、南投市甚至中、彰地區民眾假日夜間休閒處所，本案發生於民眾歡度春節期間，除對該處所治安防制及交通安全加強維護，也呼籲民眾夜間停車時，儘量將車輛停放於照明充足處所，且勿將財物留置車上，避免宵小有機可趁。

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