何時讓卓榮泰施政報告？　傅崐萁：要看他有沒有高度跟能力

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院明開議，國民黨依照慣例今（24日）召開立法實務研討會，備戰新會期。國民黨團總召傅崐萁受訪時表示，會力推攸關民生的相關法案，包括過去民進黨沒收7天假，這個會期國民黨團會力推修法，將假期還給人民。至於明日立法院開議，行政院長卓榮泰能否順利上台？傅崐萁回應，端看卓院長一年來是否對人民提供貢獻。

傅崐萁指出，國民黨在今天政策研討會裡，對新的一年有很多攸關民生的法案打算一一推動、兌現。在全世界最新的經貿戰場，台灣該如何因應？以及下一個世界科技舞台在AI，但國家準備好了嗎？本會期會優先推動「AI基本法」入法，而且國家能源更是台灣發展的重要課題，對淨零排碳家園以及核電延役，關係到國家經濟發展，會積極推動。

傅崐萁續指，為幫助年輕人安身立命，《住宅法》會讓有未成年子女的夫婦可以優先承購社宅；而弱勢鄉親，將國有社宅的50%先給弱勢鄉親承租。針對就業人數高達15萬的外送人員，其權益與安全保障是否明確，這會期也會積極推動。

至於明日立法院開議，行政院長卓榮泰能否順利上台？傅崐萁回應，端看卓院長一年來是否對人民提供貢獻，以及賴清德總統給社會什麼環境？是整天鬥爭還是朝野和諧？國家發展是否符合世界潮流，在經貿大戰中是否準備好了？還是永遠內鬥，執政者只想拿回立法院長寶座？希望賴總統、卓院長不要再鬥爭，避免讓金蛇年成為全國上下無法安定的一年。他強調，當然會讓卓院長上台，只是什麼時候上台，端看卓院長是不是有閣揆的高度，以及是否有能力擔任閣揆？

另外，儘管立法院長韓國瑜也被列在國民黨團流程通知之列，但缺席會議。據了解，韓國瑜因有私人行程不克前往，且昨日辦公室也沒有發出採訪通知，知情人士指出，黨團規劃流程時並未再此與韓辦確認。