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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍拍板13項優先法案　還勞工七天假、普發現金、核電延役入列

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院明日開議，國民黨今（24日）依慣例召開立法實務研討會，黨主席朱立倫、黨團總召傅崐萁與國民黨立委、智庫成員參與。國民黨此次的優先法案涵蓋多項民生議題，包括還勞工七天假、校園午餐、核電、運動、AI、媒體議價法、長照等相關法案。

國民黨立院黨團總召傅崐萁指出，國民黨在研討會上討論多項重大法案並積極推動。我國是否準備好因應當前的經貿情勢與科技發展？AI 基本法將優先處理，非碳家園、核電及相關經濟發展議題也將積極推動。此外，觀光產業將與體育發展相輔相成，黨團將全力推動相關法令。

傅崐萁表示，未成年子女的青年夫妻與弱勢家庭在社宅分配上應該享有優先權，社宅應至少有 50％ 優先提供給這些族群。至於詐騙問題，應提高刑度，打擊詐騙國家隊，以遏止其對民生的侵害。傅崐萁也提到，七天假問題也是本會期的重點，五一勞動節、教師節、光復節、行憲紀念日等，應討論是否恢復假期，還給人民。

此外，政府連續四年超收稅款，卻缺乏監督，如何讓稅收回饋全民？國民黨主張普發現金應正式入法，確立法制化機制。目前財稅收入預估不夠精準，亦規避立法院監督，國家超收稅款的用途應明確規範，無論用於基礎建設、社會福利或償還國家債務，都應納入法制，國民黨團將積極推動相關立法。

國民黨團書記長王鴻薇指出，本會期的優先法案包括配合黨中央力推 AI 基本法、核電延役與非碳家園政策、長照保險法等，黨團也將推動普發現金、還稅於民、勞工國定假日復原等，並強化打詐相關修法。

國民黨本會期的優先法案多與民生息息相關，包括《紀念日及節日實施條例》修正草案、《稅收超徵全民共享發放現金特別條例》草案（普發現金）、《學校午餐及飲食教育條例》草案、《核子反應器設施管制法》第六條修正草案、《核子反應器設施研議條例》草案、《運動產業發展條例》第二十四條及第二十條修正草案、《人工智慧基本法》草案、《新聞媒體與數位平台強制議價法》草案、《中華民國刑法》第三百三十九條及第三百三十九條之四修正草案、《外送平台管理暨從業人員權益保障法》草案、《長期照顧保險法》草案、《氣候變遷因應法》第五條修正草案、《環境基本法》第二十三條修正草案等。

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