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費時7年！桃園北區青年活動中心桃漾館開幕　交救國團營運

▲桃園北區青年活動中心桃漾館開幕

▲桃園北區青年活動中心桃漾館開幕。（圖／市府提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

座落於桃園市八德區建德路上的「桃園市北區青少年活動中心桃漾館」，22日開幕。市長張善政表示，桃漾館興建工程經費約6億元，歷經7年的規劃、新建及招商，終於正式開幕，由中國青年救國團營運，為北桃園新增一處青少年活動的優質場域。

▲桃園北區青年活動中心桃漾館開幕

▲座落於八德區建德路上的「桃園市北區青少年活動中心桃漾館」。（圖／市府提供）

張善政指出，桃漾館規劃有極限挑戰基地、沉浸式實驗體驗基地及創新學習基地等多元場域，無論青少年的興趣、特質為何，皆能「適才適所」地在桃漾館找到學習及活動空間，他也期待本市年輕人能善用館內設施，在多元環境中探索，成為更具潛力的傑出人才。

▲桃園北區青年活動中心桃漾館開幕

▲議長邱奕勝表示，救國團為青年服務，青年為國家服務。（圖／記者楊淑媛攝）

現任救國團桃園市團委會主委的議長邱奕勝表示，救國團主任葛永光告訴他，營運這處場所，至少要虧4年才能持平，儘管明知會虧錢，但救團團基於為青年服務，青年為國家服務的信念，負責該館營運，期我們的國家社會有更多健康青少年，成為社會新希望。

▲桃園北區青年活動中心桃漾館開幕

▲桃漾館是青少年創新學習園區。（圖／市府提供）

市府青年局指出，桃漾館是青少年創新學習園區，提供六大主題基地及五個中心，結合實境科技體驗、音樂與舞蹈課程、健身及體能探索，同時也是無人機考照訓練場域，從空間規劃到活動內容，全面考量青少年的需求，希望青少年朋友可以在館區恣意探索及學習，促進身心健康與均衡發展，更多相關資訊請至北區青少年活動中心桃漾館官網（網址：https://ntyac.cyc.org.tw/）查詢。

▲桃園北區青年活動中心桃漾館開幕

包括：桃園市議會議長邱奕勝、市議員陳美梅、王仙蓮、張碩芳、呂林小鳳、許家睿、市府青年局長侯佳齡、婦幼局長杜慈容、新工處長呂紹霖、八德區長蔡豊展、前立法委員吳志揚、中國青年救國團主任葛永光等均一同出席。

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關鍵字：

桃園北區青年活動中心桃漾館救國團營運

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