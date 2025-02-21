情人節安排驚喜　男見「老婆不感動」下殺手！砍40刀奪命拍遺體照

▲梅耶在情人節當天精心為老婆策劃驚喜，不料卻在發現對方毫不感動後痛下殺手。（組圖／翻攝自Facebook、印第安納州警方）

記者葉睿涵／編譯

美國印第安納州在情人節發生了一起駭人的謀殺案，34歲男子梅耶（Tyler Meyer）因懷疑36歲妻子黛博拉（Deborah）外遇，精心策劃一場「巴黎主題之夜」試圖挽回婚姻。然而，他發現妻子對此毫不在意後，竟憤怒失控，持菜刀猛砍對方40刀，害妻子當場身亡，還將屍體的照片拍下，發給疑似為妻子「男友」的男子，而被逮捕並面臨謀殺指控。

《紐約郵報》引述法庭文件指出，梅耶自今年1月起懷疑妻子與同事有染。為了挽救婚姻，他在情人節特別策劃了燭光晚餐，希望能修復2人的關係。梅耶為妻子購買新裙，準備精緻的晚餐，甚至讓孩子們畫出巴黎鐵塔作為家中裝飾，以創造「把巴黎帶到你身邊」的浪漫氛圍。晚餐時，梅耶還送上親筆信卡片，並與妻子伴隨婚禮歌曲共舞。

然而，梅耶發現黛博拉對這一切毫不感動，讓他深感挫敗。巧合的是，黛博拉當晚曾短暫離家20分鐘，梅耶懷疑她是去見「男友」，因此黛博拉當天回家後，梅耶試圖搶奪她的手機，導致2人發生爭執。據報導，黛博拉曾在爭吵中質問丈夫，「你想幹嘛？殺了我嗎？讓孩子失去父母？」不料，這場爭吵最終演變成一場殘忍的殺戮。

根據警方文件，梅耶最終奪得手機，並騎坐在黛博拉背上，接著撥打電話給疑似是妻子「男友」的同事，責怪對方導致他們夫妻不合。隨後，梅耶用酒瓶猛擊黛博拉的頭部，並在她失去意識後，手持一把「又大又長的菜刀」，朝著她的胸口連砍40刀。

警方指出，梅耶在行兇後，竟還將妻子死亡的畫面拍下，發送給他懷疑是妻子「男友」的同事，並冷血說道，「這都是你的錯。」案發後，梅耶向親友坦承犯案，而警方趕到現場時，發現這對夫妻3名年齡均未滿5歲的年幼子女仍在屋內。目前，梅耶已被逮捕歸案，並將面臨謀殺指控。據悉，他已否認了相關罪行，並將被拘留至7月接受正式審判。