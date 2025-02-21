　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

情人節安排驚喜　男見「老婆不感動」下殺手！砍40刀奪命拍遺體照

▲▼梅耶在情人節當天精心為老婆策劃驚喜，不料卻在發現對方毫不感動後痛下殺手。（組圖／翻攝自Facebook、印第安納州警方）

▲梅耶在情人節當天精心為老婆策劃驚喜，不料卻在發現對方毫不感動後痛下殺手。（組圖／翻攝自Facebook、印第安納州警方）

記者葉睿涵／編譯

美國印第安納州在情人節發生了一起駭人的謀殺案，34歲男子梅耶（Tyler Meyer）因懷疑36歲妻子黛博拉（Deborah）外遇，精心策劃一場「巴黎主題之夜」試圖挽回婚姻。然而，他發現妻子對此毫不在意後，竟憤怒失控，持菜刀猛砍對方40刀，害妻子當場身亡，還將屍體的照片拍下，發給疑似為妻子「男友」的男子，而被逮捕並面臨謀殺指控。

《紐約郵報》引述法庭文件指出，梅耶自今年1月起懷疑妻子與同事有染。為了挽救婚姻，他在情人節特別策劃了燭光晚餐，希望能修復2人的關係。梅耶為妻子購買新裙，準備精緻的晚餐，甚至讓孩子們畫出巴黎鐵塔作為家中裝飾，以創造「把巴黎帶到你身邊」的浪漫氛圍。晚餐時，梅耶還送上親筆信卡片，並與妻子伴隨婚禮歌曲共舞。

然而，梅耶發現黛博拉對這一切毫不感動，讓他深感挫敗。巧合的是，黛博拉當晚曾短暫離家20分鐘，梅耶懷疑她是去見「男友」，因此黛博拉當天回家後，梅耶試圖搶奪她的手機，導致2人發生爭執。據報導，黛博拉曾在爭吵中質問丈夫，「你想幹嘛？殺了我嗎？讓孩子失去父母？」不料，這場爭吵最終演變成一場殘忍的殺戮。

根據警方文件，梅耶最終奪得手機，並騎坐在黛博拉背上，接著撥打電話給疑似是妻子「男友」的同事，責怪對方導致他們夫妻不合。隨後，梅耶用酒瓶猛擊黛博拉的頭部，並在她失去意識後，手持一把「又大又長的菜刀」，朝著她的胸口連砍40刀。

警方指出，梅耶在行兇後，竟還將妻子死亡的畫面拍下，發送給他懷疑是妻子「男友」的同事，並冷血說道，「這都是你的錯。」案發後，梅耶向親友坦承犯案，而警方趕到現場時，發現這對夫妻3名年齡均未滿5歲的年幼子女仍在屋內。目前，梅耶已被逮捕歸案，並將面臨謀殺指控。據悉，他已否認了相關罪行，並將被拘留至7月接受正式審判。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
威力彩飆20億！網狂問「為何開獎多等半小時？」　台彩解答
新光三越氣爆後第9天　大遠百鼎泰豐無人排隊
韓啦啦隊女神見台應援「我們那樣會被罵」！　韓網反應曝
徐若熙意外沒投首戰西班牙　曾總：會在對的時機
韓國啦啦隊為台灣拚了！每天只睡2小時備戰大巨蛋
獨／北市豪宅千萬勞力士遭竊　屋主知道真相氣炸
遇見UFO？美軍飛行員驚曝「掠過右翼下方」　塔台通訊曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

情人節安排驚喜　男見「老婆不感動」下殺手！砍40刀奪命拍遺體照

日本觀光公害！京都古寺住持勸阻違停遭恐嚇　怒：無法與外國客共存

甲賀市府迎忍者之日　員工全體變身辦公效率UP

菲律賓逮捕逾450名可疑電信詐騙者　1台灣人涉案

她患番茄醬恐懼症！看到就嚇爆「像被槍指著」　盤子有殘留也不敢用

遇見UFO？美軍飛行員驚曝「掠過右翼下方」　塔台通訊曝光

日本雞頭落網！2年介紹300櫻花妹赴美賣淫　1天接待10男狂賺4757萬

川普將戰爭歸咎於基輔！　前英相「解讀美國用意」：是話術別當真

40歲就要退休！　時尚女過極簡生活「24歲成功存到300多萬」爆紅

菲國硬起來！再搗詐騙博弈據點450人落網　當局：中國詐團已轉型

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

Sandy代班《不熙娣》首錄影　派翠克曝和小S私訊：她心繫節目

【泰格與雪兒】他的送禮邏輯

汪小菲.老婆Mandy來台灣了！　對記者提問不發一語

涉詐助理費！ #林岱樺 怒喊：政治干預司法、司法干預初選

情人節安排驚喜　男見「老婆不感動」下殺手！砍40刀奪命拍遺體照

日本觀光公害！京都古寺住持勸阻違停遭恐嚇　怒：無法與外國客共存

甲賀市府迎忍者之日　員工全體變身辦公效率UP

菲律賓逮捕逾450名可疑電信詐騙者　1台灣人涉案

她患番茄醬恐懼症！看到就嚇爆「像被槍指著」　盤子有殘留也不敢用

遇見UFO？美軍飛行員驚曝「掠過右翼下方」　塔台通訊曝光

日本雞頭落網！2年介紹300櫻花妹赴美賣淫　1天接待10男狂賺4757萬

川普將戰爭歸咎於基輔！　前英相「解讀美國用意」：是話術別當真

40歲就要退休！　時尚女過極簡生活「24歲成功存到300多萬」爆紅

菲國硬起來！再搗詐騙博弈據點450人落網　當局：中國詐團已轉型

三商家購去年每股賺2.02元　擬每股配息1.5元

台東縣府攜手公所　強化在地公務人才專業職能

2個月電費863萬　女房東驚覺房客偷電挖礦氣炸了

有語言才有記憶和文化！　賴清德國家母語日朗誦台語詩集

國光客運變救護車！67歲男倒車上無心跳　全車20多人搶命過程曝

中國經濟增長　三大新引擎

Seiko限量錶融合泰國元素　傳統圖騰、暹羅夜色全入設計

大姑提「2理由」不願給孝親費　婆婆氣到當場翻臉走人

獨／跟上台灣男神腳步！曾敬驊進軍韓國　「首部作品」3月曝光

男歌手竟是牛肉麵店小開！　月收40萬「無預警宣布收攤」原因曝光

【基隆人超勇的XD】騎車走小巷遇超斜坡 ：我只適合住平地

國際熱門新聞

額頭破了送急診　「遭3醫院拒收」慘死

SPA活春宮　男女公然全裸交纏

日本護照持有率輸台灣　《日經》揭2原因

YouTube低價方案來了！　這4國先開跑

24歲女優「14小時百人斬」爆紅！她閃PO孕照

疑台人捉弄奈良鹿：拿賴打點火

沃爾瑪財測遜色　道瓊狂洩450點

台人在紐西蘭遭歧視　店家卻向中國使館致歉

Forever 21恐二度破產！最快3月關閉200門市

法官不擋了！　川普可繼續「大規模裁員」

1個月內「只吃Subway」狠甩8公斤！

女遊客掛火車外自拍　「意外變亡美」身亡

40歲要退休　女過極簡生活「24歲存到300萬」

俄同意跟美重啟對話　不接受北約赴烏維和

更多熱門

相關新聞

遇見UFO　美軍驚曝「掠過右翼下方」

遇見UFO　美軍驚曝「掠過右翼下方」

美國一名空軍飛行員在執行秘密任務時，目擊一個足球大小、圓柱體的不明飛行物（UFO），從戰機右翼下方飛過，而他與塔台通訊的錄音檔，如今也被媒體流出。

日本雞頭落網！介紹300女赴美賣淫賺4757萬

日本雞頭落網！介紹300女赴美賣淫賺4757萬

川普將戰爭歸咎於基輔　前英相曝美國用意

川普將戰爭歸咎於基輔　前英相曝美國用意

矽谷精神象徵　加州2026發行賈伯斯紀念幣

矽谷精神象徵　加州2026發行賈伯斯紀念幣

她砸百萬偷渡至美國　上岸2分鐘被抓

她砸百萬偷渡至美國　上岸2分鐘被抓

關鍵字：

美國北美要聞情人節出軌刺殺弒妻Tyler MeyerDeborah

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

日小隻馬AV女神「現場失控狂噴水」　攝影機壞掉

范瑋琪二度刪文！　

小S請假後《不熙娣》首錄「全場相擁哭」！

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

小優大嘴巴遭解約

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

威力彩16.5億　中獎關鍵第一步沒做「獎金恐全泡湯」

獨／600萬貨品卡新光三越　廠商等著倒閉

快訊／震撼彈！楊大正深夜宣布「與山東正式離婚」

WBC資格賽今晚開打　台灣隊連3天賽程、球員名單一次看

養網軍害外交官輕生　卡神釋憲成功獲免訴

肛門灌水打破胃　父「8大酷刑」虐死2歲兒　

最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了

更多

最夯影音

更多

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面