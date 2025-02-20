客人吃冬粉爆加「5匙辣椒」！老闆氣到報警：都用貴的油

▲江蘇淮安某店因為客人吃冬粉加5匙辣椒氣到報警。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

大陸江蘇淮安某間麵店近日因為客人吃冬粉加了5匙辣椒，老闆氣到直接報警。老闆表示，辣油成本高。對此，老闆家人回，長輩脾氣不好，看不慣客人浪費，已經道歉。

據陸媒報導，客人因為比較能吃辣，所以加了5匙辣椒，老闆看到後氣到報警。老闆說，5匙辣椒油成本約3元人民幣（約新台幣22元），辣椒油都用貴的油，他經營小本生意每個人都這樣加，生意不用做了。

對此，老闆家人說，長輩脾氣差又希望客人不要浪費，看到了5勺辣椒油氣不過報警，要跟顧客道歉。

貼文一出，不少網友紛紛留言「不吃辣椒的人，你怎不便宜一點」、「關門吧別氣」、「如果地址曝光，相信兩種結局，1.能吃辣的都去，氣死他。2大家都不去，關門大吉」、「利潤再薄，辣椒油再貴，也不是個顧客會放這麼多辣椒油。這個老闆太小氣」、「什麼逆天辣椒油五匙要三塊，2800年的物價嗎」、「我去吃火鍋都要幾碗蔥花，還好老闆沒報警」。

不過也有人說，「如果是那種大湯匙，5匙確實多了，基本上跟喝辣椒油差不多。正常人不會這麼吃。」

延伸閱讀

▸ 「裸機」才高人一等？有錢人低調5特徵 一票人點頭：幾乎全中

▸ 衰遇車禍亡！26歲網紅生前「調侃閻王爺」應驗了 網發毛：口無遮攔太可怕

▸ 原始連結