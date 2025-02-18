曹興誠提告「求償1億元」！謝寒冰16字回應：我好期待

▲謝寒冰在直播節目公布曹興誠與中國女子單忠華的親密合照。（翻攝哏傳媒YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

資深媒體人謝寒冰17日在直播節目公布曹興誠與中國小三單忠華的親密合照，引發社會議論，時隔1日，曹興誠今（18日）決定正式對謝寒冰提告。對此，謝寒冰以16字回應，表示「我好期待。」

曹興誠昨日（17日）二度發表聲明，第一篇表示，在AI如此發達的時代，什麼圖片都可造假，去講真假沒甚麼意義，坦白說若圖片是真的，對他並不構成什麼傷害。不過，他擔憂照片中的女子安危說到：「但對照片中的女性，卻可能造成毀滅性的打擊，讓她以後在中國無處容身，如果她因此選擇自殺，這些侵犯別人隱私的人，難道不需要擔負任何道義責任嗎？」呼籲大眾繼續罷免藍白。昨晚他二度發聲，指有人散播那些聲稱與他有關的親密不雅照片，都是合成的，他確定會對散播者提告求償。

今日曹興誠再發聲，他提到，為了準備演講，昨天沒有時間去仔細了解謝寒冰幹了什麼事。「今天得出空來，仔細了解了一下，覺得謝某的卑劣無恥沒有底線，決定對他提出偽造影音、破壞本人名譽的刑事、民事訴訟，並請求賠償新台幣1億元。取得賠償後，將捐助罷免活動。」

曹興誠表示，此事已經進入司法程序，請大家靜觀司法判決。「如果大家繼續談論這個事件，會轉移了對罷免的焦點，這正是謝寒冰和他的中共主子希望達到的目的，所以大家不要上當。」透露先前對於蔡正元、徐巧芯的謾罵誹謗都盡量忍耐，沒有提告。「不過謝寒冰做的事情，實在太過卑鄙，惡性重大，只好訴諸司法，討個公道。希望承辦的檢察官、法官對我不得已的提告，多多包涵」。

對此，謝寒冰稍早在臉書寫下16字：「法院可不可以現場比對特徵？我好期待⋯」今日早上，他在臉書喊話曹興誠「想告就來告啊，到時候不要當庭比對被法院認證，那就有趣了～」

此外，對於前民眾黨中央委員張益贍質疑曹興誠親密照是AI合成，謝寒冰說：「張益贍要我出來面對，我就出來點醒你這個自欺欺人的傢伙～我丟出10張照片，你偏偏選一張我為了遮住曹興誠重要部位而刻意修過的圖去丟AI分析，你怎麼不分析其他幾張？還是你真的那麼想看原圖？」火藥味十足。

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