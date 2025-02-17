威力彩今晚飆14億！命理師點名「4生肖」財運旺　曝暴富「5撇步」

▲威力彩今（17）晚將開出第五屆以來最高頭獎獎金14億元。（示意圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

威力彩頭獎連31槓，今（17）晚頭獎上看14億元，預計又將掀起一波買氣！命理專家楊登嵙表示，今天有4個生肖財運旺，千萬不要錯過發財的機會，同時也曝光今天的發財方位在西方或西北方。

楊登嵙提供以下五大旺財中獎方法：

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一、2月17日這天財運最好的生肖是牛、蛇、馬、雞，這幾個生肖可千萬不要錯失當14億富翁的機會！

二、中大獎的妙招是不同日期有不同方向，財神爺就在那裡等您！不管當天您是在家裡或飯店，以當天您所居住的位置為中心點，依照以下日期及方位去彩劵行購買彩劵或刮刮樂，2月17日「財神方」在西方或西北方，例如：2/17住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往北方或東北方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。例如：2/17住在家裡，就以家裡為中心點，往西方或西北方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。

三、彩劵行坐向向西及西北，今日財運較旺，容易開出大獎。

四、2月17日幸運色是木、火色系，木：綠色、蘋果綠色、橄欖綠色、墨綠色，火：紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色等，穿著或配戴木、火色系，財運更旺。

五、鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；第二，耳朵拉一拉；「有沒有福氣看耳朵就知」，平時上下拉一拉可增加福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用，或許財神爺要把14億給您， 可別將獎金錯過，拱手讓人了！

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