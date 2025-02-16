國道狂飆158公里挨罰1.2萬！他辯「小腿抽筋」求撤銷　結果出爐

▲林姓男子在國道上飆車，時速高達158公里，因此挨罰1.2萬元。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

一名林姓男子先前駕車在國道上行駛，因為車子時速高達158公里，被開出了1萬2,000元罰鍰，以及吊扣牌照6個月的處分。林男對此不服，指稱小腿抽筋、無法控制油門，希望撤銷原處分，高雄高等行政法院審理後予以駁回。

根據判決書內容，林男2023年10月間開車上國道，行經國一北向184.2K處時，時速高達158公里，超過了110公里的速限，因此被開罰1萬2,000元，還有吊扣牌照6個月、記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習等處分。

林男對此不服，出具了診斷證明，指稱因為小腿抽筋、無法控制油門，才會導致超速，希望能夠撤銷原處分。

不過，高雄高等行政法院法官發現，雖然林男自稱小腿抽筋，但診斷證明書是2024年5月間就診時所開立，與案發時間相去甚遠，難以採有利林男之認定。

法官認為，若真的因為小腿抽筋、無法控制油門，進而影響駕駛，也應該將車輛減速、緩慢向右側車道移動，暫時停靠在路肩，等到排除情況以後再上路。但林男以超速的方式駕車，嚴重影響自身、其他用路人安全，排除所謂小腿抽筋的危險狀況，說法令人難以採信。

因此，法官認定，林男違規事實明確，原先所開立的罰鍰、吊扣牌照6個月等處分並無違誤，林男要求撤銷無理由，予以駁回，全案仍可上訴。