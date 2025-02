以色列3人質獲釋畫面曝光　歷經498天終於返國

▲3名人質在台上持麥克風發言,一旁站著蒙面持槍的哈瑪斯戰士。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

哈瑪斯15日釋放3名以色列男性人質,分別是阿根廷裔以色列人霍恩(Iair Horn)、擁有美國國籍的迪克爾陳(Sagui Dekel Chen),以及俄裔以色列人薩沙(Sasha Troufanov),3人歷經498天終於返回以色列。就在稍早,3人站在哈瑪斯搭建的舞台上透過麥克風說話,一旁就是多名蒙面持槍的哈瑪斯戰士。

Three Israeli hostages: 29-year-old Sasha Troufanov, 36-year-old Sagui Dekel Chen, and 46-year-old lair Horn are seen after 498 days in Gaza. pic.twitter.com/toaIgmXWIP