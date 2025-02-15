以色列3人質獲釋畫面曝光　歷經498天終於返國

▲3名人質在台上持麥克風發言，一旁站著蒙面持槍的哈瑪斯戰士。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

哈瑪斯15日釋放3名以色列男性人質，分別是阿根廷裔以色列人霍恩（Iair Horn）、擁有美國國籍的迪克爾陳（Sagui Dekel Chen），以及俄裔以色列人薩沙（Sasha Troufanov），3人歷經498天終於返回以色列。就在稍早，3人站在哈瑪斯搭建的舞台上透過麥克風說話，一旁就是多名蒙面持槍的哈瑪斯戰士。

Three Israeli hostages: 29-year-old Sasha Troufanov, 36-year-old Sagui Dekel Chen, and 46-year-old lair Horn are seen after 498 days in Gaza. pic.twitter.com/toaIgmXWIP — Noa Tishby (@noatishby) February 15, 2025



BBC、路透等報導，霍恩、迪克爾陳以及薩沙都是2023年10月7日在尼爾奧茲集體農場（Nir Oz Kibbutz）遭哈瑪斯武裝分子劫持，經協調，哈瑪斯15日在加薩走廊南部汗尤尼斯釋放人質，數十名武裝分子在場。

▲3人都在2023年10月7日在尼爾奧茲集體農場遭哈瑪斯武裝分子劫持。（圖／路透）

3輛懸掛紅十字旗的車輛抵達會場之後，由紅十字會工作人員上台與哈瑪斯簽署文件，接著3名人質從哈瑪斯的車輛下來，並在舞台上透過麥克風發言。隨後紅十字會車輛帶著3名人質離開，前往加薩另處地點與以軍會合，由以色列特種部隊護送回以色列。

目前3人已返抵以色列境內。以色列國防軍表示，3人要先在以色列軍事基地接受醫療評估，之後才能見家人。

▲▼迪克爾陳（下圖左）有美國國籍，身穿紅色上衣的薩沙（上圖）則是俄裔以色列人。（圖／路透）

以色列時報報導，迪克爾陳當初被抓走的時候，妻子阿維塔爾（Avital）懷有身孕。當以色列官員通知迪克爾陳有個1歲女兒時，笑容滿面。而阿維塔爾得知平安無事時，終於鬆一口氣。

另一方面，作為交換，以色列也預計在15日釋放369名巴勒斯坦囚犯，大部分的人是在哈瑪斯2023年10月7日入侵以色列之後在加薩走廊被捕。