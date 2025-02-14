快訊／小妹妹加油！新光三越氣爆澳門2歲女童轉加護病房搶命中

▲新光三越昨天發生氣爆，掉落物散落前方廣場，也砸中路過的澳門籍鄧氏一家7口，當中2歲女童頭部重創，現在加護病房與死神拔河中。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中新光三越昨(13)日發生重大意外，12樓美食廣場疑似改裝期間施工不慎導致氣爆，結果11、12樓幾乎全被炸毀，爆炸當下，掉落物砸中正剛走出百貨公司的澳門籍一家7口，當中2歲女童頭部重創，緊急送中港澄清醫院後轉中國醫大兒童醫院搶救。據悉，女童昨日緊急開刀後搶回一命，人現正在加護病房觀察中，這3天是重要觀察期。

根據市府統計，新光三越氣爆總已釀4死、32人傷，死者當中包括2名澳門籍遊客，分別是58歲盧姓女子以及其鄧姓丈夫。

鄧氏一家四代7口包括阿祖、阿公、阿嬤、女童父母、女童叔叔以及女童來台灣旅遊觀光，昨氣爆當下正好走出新光三越廣場，結果盧女與鄧夫當場被爆炸噴落地面的物品砸死，2歲女童也頭部重創，另外，女童父親、母親以及叔叔、阿祖則輕傷，女童父母昨天在事發後，不顧自己傷勢跟上救護車陪女童轉院開刀治療。目前已知女童昨天開刀後，已轉加護病房，這3天都是重要觀察期。

另此次災害重大，市府已要求新光三越停業，至於停到何時要看檢察官調查的情形。此外，包括消防局、都發局、勞工局也已進行調查釐清，後續將依規處置。