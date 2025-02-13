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新光三越櫃姐「3樓買飲料」逃過氣爆　原本想到11樓買午餐

▲▼台中新光三越氣爆現場。（圖／記者許權毅攝）

▲台中新光三越13日上午發生氣爆，一名櫃姊突想買飲料逃過一劫。（圖／記者許權毅攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台中新光三越13日上午發生氣爆造成4死32傷，疑似因為12樓樓層改裝施工不慎釀禍。事件發生前，有一名在新光三越內任職的30多歲櫃姐上午抵達櫃位，由於還沒有到上班時間，原本打算到11樓買早午餐，過程中突然轉念改到3樓買飲料，沒想到因此逃過一劫。

根據《聯合新聞網》報導，這位櫃姐表示，氣爆發生時，她正在3樓買飲料，突然聽見一聲巨響，接著玻璃掉落地面的聲音與人群的尖叫聲此起彼伏，還有人高喊「快跑」，她驚覺情況不對立刻趕回櫃位，才知道樓上發生爆炸。

她回憶說，她早上10點多抵達櫃位，由於還沒有到上班時間，原本打算到11樓買早午餐，過程突然想起3樓有飲料買一送一，因此改到3樓買飲料，沒想到因此逃過一劫，想到自己原本可能待在11樓經歷氣爆，心裡仍相當害怕。

事故發生後，市長盧秀燕第一時間下達指示全力救災，市府火速成立三級災害應變中心。消防局調查，事發時12樓正在進行裝潢拆除工程，疑似是工人施工不慎引起瓦斯氣爆，造成至少4死32傷，包含到台灣旅遊的7名澳門旅客。

台中市消防局長孫福佑表示，火調人員13日下午進入調查，現場工人說11樓及12樓正在進行櫃位調整作業，現場有進行切割及搬動等動作，因此初步判定氣爆發生地點就在12樓，由於施工未向市府申請，因此實際施工情況仍待釐清。

至於為什麼發生氣爆，孫福佑指出，現場沒有易爆炸物，也不是外傳的粉塵爆炸，儘管欣中公司已聲明，早在2天前將瓦斯表拆除，但因檢方訊問現場工人時，工人表示有聞到瓦斯味，因此初步判定是瓦斯氣爆，但瓦斯究竟是從哪裡傳出，詳細情況仍待檢方調查。

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