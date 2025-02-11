林家正和運動家隊簽約！她點名「1球員」坐等好消息：台灣孩子加油

▲林家正已經和運動家隊簽約。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

經過12強賽，「心靈捕手」林家正受到大量關注，粉絲「家正婦」人數也暴增。林家正今日發文透露，他已經和美國職棒大聯盟運動家隊簽約，感謝球迷的支持和相挺。稍早財經網美胡采蘋就發文直呼，「接下來就看我們家玉米的好消息，台灣的孩子加油！」

林家正今天在臉書上發文表示，他已經和美國職棒大聯盟運動家隊簽約，並且至春訓基地報到了，「這份合約中也包含了我自2019年進入美國職棒以來的首次大聯盟春訓邀請」，由於運動家隊要求完整參加春訓，所以他不得不向國家隊和曾豪駒總教練辭退這次經典賽資格賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林家正說，很感謝曾豪駒的提攜和厚愛，對於辭退所造成的不便，他感到很抱歉。他也感謝最挺棒球的蔡其昌會長，過去提供了強大的後勤支援；最後則感謝台灣球迷的相挺和支持，「我以身為Team Taiwan的一份子感到驕傲」。

稍早胡采蘋將林家正的貼文轉貼至粉專「Emmy追劇時間」上，直呼「台灣的孩子rock」，她當時是看好台灣能打贏日本的球迷，所以想再說一下自己的直覺，「我蠻看好林家正能上大聯盟的，因為他是用腦打球的人，擅用思考的人會知道要怎麼展示自己的長處」。

胡采蘋也說，當林家正狀態比較不好的時候，會知道如何調整，避免暴露弱點，只要能穩定經營自己、等待機會，成功的機會就會很大。最後她也點名林昱珉，「接下來就看我們家玉米的好消息，台灣的孩子加油」。