法國AI助理Le Chat App推出「1秒回千字」　訓練成本僅OPEN AI 1／5

記者蘇晟彥／綜合報導

法國AI科技新創公司 Mistral AI在2023年推出的AI 助理「Le Chat」，在受到DeepSeek的崛起刺激下，在近日推出App版本，同時開放安卓、iOS用戶下載 ，同樣以完全開源、免費做為號召，在國外App免費排行榜中成功擠進冠軍，代表歐洲正式加入AI爭霸戰之中。

Mistral AI在2023年成立後，致力於開發以AI為基礎的各項產品，其中企圖挑戰ChatGPT地位的聊天機器人「Le Chat」在推出後也同樣引起關注，成功代表歐洲加入AI聊天機器人的大戰；而日前DeepSeek爆紅後，Mistral AI也不甘寂寞，正式在 2 月 6 日進行大更新，並首度在iOS／Andriod上發表預覽版本提供用戶下載，目前在國外成功擠進免費下載的前幾名，不過在台灣目前僅到35名。

Le Chat 以「閃電問題（Flash Answers）」作為號召，強調其推理、反應速度比其他品牌的聊天機器人快速，最高可達1000字／秒，同時模型語言將結合網路搜尋、新聞報導及多種來源平衡最新資訊，來提供最準確、細緻的回答。此外，Le Chat 中的圖片、文件號稱將由業界最專業的視覺、光學字元識別（OCR）進行解析，可以對複雜的文件（不管是excel表格、PDF檔案甚至是難以辨識的圖像）進行高精準解析，也引進程式碼解譯器（Code Interpreter），讓用戶可以進行各種程式碼的執行、模擬，讓Le chat成為驗證演算法、探索資料的實用工具。

目前Le Chat以免費開放給所有用戶，同時提供Pro、Team及私人預覽的企業版本，在Pro版本以上每個月收費14.99美金（約台幣491元），正式宣告歐洲也將入這場AI爭霸之戰。而根據外媒報導，目前Mistral AI 也屬完全開源、免費階段，訓練成本僅為OPEN AI 五分之一，但實際不少用戶只認為「回答超快」，但準確度非常的差勁。