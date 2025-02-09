　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義中油幼兒園2周年　社區踏查+親子創意diy登場樂無窮

▲▼ 嘉義中油非營利幼兒園兩周年慶慶祝活動結合親子互動及社區踏查 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義中油非營利幼兒園兩周年慶慶祝活動結合親子互動及社區踏查 。（圖／嘉義中油非營利幼兒園提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市中油非營利幼兒園8日舉辦兩歲週年園慶，以「中油有囍-深植你心」為主題，設計一系列園慶活動，首先由安業里連淑雲里長邀請社區爺爺、奶奶以熱舞帥氣開場，只見祖孫相互欣賞加油鼓勵，現場笑聲不斷充滿幸福氛圍。

▲▼ 嘉義中油非營利幼兒園兩周年慶慶祝活動結合親子互動及社區踏查 。（圖／嘉義中油非營利幼兒園提供）

▲園慶由親子DIY創意生日蛋糕創作為園慶活動拉開序幕。（圖／嘉義中油非營利幼兒園提供）

「親子DIY創意生日蛋糕」則正式為園慶活動拉開序幕。每一件作品都創意十足，獲得出席家長的熱烈肯定，園長郭怡玲表示，藉由活動也讓親子關係像蛋糕一樣充滿甜蜜。

▲▼ 嘉義中油非營利幼兒園兩周年慶慶祝活動結合親子互動及社區踏查 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義中油非營利幼兒園兩周年安排親子互動植物染   。（圖／嘉義中油非營利幼兒園提供）

另外，也精心安排特別的［植物敲拓染］活動，利用孩子最愛撿拾的植物為素材，透過五感體驗，動手敲染蓋印在畫布上，變成最美的植物圖鑑，一張張串連起來，成為裝置藝術佈置在美麗校園中。

家長表示學校透過生活化的教學課程安排，讓孩子們從校園裡豐富自然生態中學習，一草一木都是孩子探索的大自然教材，校園變成最棒的教室。

活動最後大家齊唱生日快樂歌，切下2歲生日蛋糕，親師生、法人及來賓一起共享這美好時刻，因為有大家的攜手合作，讓中油幼兒園可以不斷的努力，繼續以企業優質經營管理方式回饋社會。

▲▼ 嘉義中油非營利幼兒園兩周年慶慶祝活動結合親子互動及社區踏查 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義中油非營利幼兒園院慶帶孩子到鄰近社區、廟宇踏查 。（圖／嘉義中油非營利幼兒園提供）

郭怡玲表示，園方以多元體驗、創新教學為理念，教學團隊也不斷精進創新教學課程，開園二年深受家長喜愛，不僅擁有新穎舒適的學習環境，更以適性關懷、同理心傾聽孩子的需求，對於能夠成為家長首選，也是因為園方秉持給孩子打造優質、安全的學習環境，讓孩子在快樂中成長學習，學習養成良好基礎，更成為他們的承諾與責任。

秉持中油創新永續精神，引領孩子思考創新，本學年以［玩具-「孩」可以這樣玩］主題，讓玩具找到新的生命，榮獲得嘉義市政府幼兒園培星計畫優等，藉由園慶活動教學團隊展現主題成果，開場的創意骨牌蛋糕讓大家驚豔，還有靜態成果展，陀螺DIY、紙上迷宮，各式古早玩具，讓家長了解孩子所學歷程。

▲▼ 嘉義中油非營利幼兒園兩周年慶慶祝活動結合親子互動及社區踏查 。（圖／記者翁伊森攝）

甚至讓幼兒走出校園，透過平日社區踏查活動，讓幼兒認識園所周圍街道名稱及商店，稍早春節節慶活動時，寶貝們甚至帶上自己親手寫的春聯及小餅乾拜訪附近好鄰居並互道新年快樂，商家們非常熱情迎接。

藉由孩子的雙腳一步一腳印，將學習場域延伸到社區，在社區踏查時能夠以流利的口語來表達，也可以做介紹讓孩子有機會好好認識自己居住與就學的周遭環境，並建立關係和連結讓孩子對在地文化資源產生更深關懷情誼，今日二歲園慶活動也邀請好厝邊商家一起同樂。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
怕被罵！日護理師忘給藥「全藏在置物櫃」　13名患者已過世
喝咖啡「1陷阱」吞進塑膠！　醫憂吐9後果：細胞塞滿垃圾
張蘭「我們仁至義盡」不認炒作逝者！　遭封號斷財路
史書華外遇曝光「她沒和解」成關鍵！　律師：白花3000萬元
高雄輕軌火爆衝突！夫妻抱嬰酸「沒人讓座」嗆乘客　黑歷史被挖出
快訊／宏都拉斯規模7.6地震　多地發海嘯警報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2025北橫櫻花漫步地圖　桃園觀旅局推出最新版

就是寵愛馬拉松！　智選飯店推按摩椅房型+延遲退房

2025埔里森林逐燈祭點燈　「金蛇百倍」燈區迎新年氣勢磅礡

嘉義中油幼兒園2周年　社區踏查+親子創意diy登場樂無窮

九族櫻花祭慶25週年　再邀台日歌姬許景淳、飛鳥奉美歌詠雪櫻

高雄輕軌火爆衝突！夫妻抱嬰酸「沒人讓座」嗆乘客　黑歷史被挖出

台南安平開台天后宮受邀參加印尼元宵嘉年華　推廣台灣媽祖文化

中正大學電機系走廊火警　疑垃圾桶丟進熱食起火

快訊／準備儲水！高雄2／21大停水55hrs　15區48.7萬戶受影響

基隆后天宮元宵晚會熱鬧登場　邱佩琳讚燈籠彩繪創意無限

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

【表情管理滿分】女兒哭著敲門找媽媽　轉頭發現爸偷拍立刻擺pose

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

【泰格與雪兒】水瓶座的世界

高雄碎屍人魔家中殘害3女　鄰曝深夜傳「鋸東西」恐怖聲！

【剪了阿志頭】8+9髮型被女友嫌棄臭臉推開

【花蓮驚見黃喉貂！】飯店附近見台灣特有種　民眾難掩激動情緒超嗨XD

她徒手拿黏鼠板包夾鼠鼠！快狠準超勇der

2025北橫櫻花漫步地圖　桃園觀旅局推出最新版

就是寵愛馬拉松！　智選飯店推按摩椅房型+延遲退房

2025埔里森林逐燈祭點燈　「金蛇百倍」燈區迎新年氣勢磅礡

嘉義中油幼兒園2周年　社區踏查+親子創意diy登場樂無窮

九族櫻花祭慶25週年　再邀台日歌姬許景淳、飛鳥奉美歌詠雪櫻

高雄輕軌火爆衝突！夫妻抱嬰酸「沒人讓座」嗆乘客　黑歷史被挖出

台南安平開台天后宮受邀參加印尼元宵嘉年華　推廣台灣媽祖文化

中正大學電機系走廊火警　疑垃圾桶丟進熱食起火

快訊／準備儲水！高雄2／21大停水55hrs　15區48.7萬戶受影響

基隆后天宮元宵晚會熱鬧登場　邱佩琳讚燈籠彩繪創意無限

怕被罵！日護理師忘給藥「全部藏在置物櫃」　13名患者已過世

100人看大谷翔平！春訓就成為主角　「水球」特別訓練吸睛

2025北橫櫻花漫步地圖　桃園觀旅局推出最新版

日本交作業！老謝建議台灣改向美國買石油　台積電告訴川普3件事

喝咖啡「1陷阱」吞進塑膠！醫憂吐9後果：細胞塞滿垃圾

屏東民宅火警一家3口1死1傷！9旬屋主逃生不及　兒54%二度燒燙傷

就是寵愛馬拉松！　智選飯店推按摩椅房型+延遲退房

還有人說「水原替大谷頂罪」？美資深記者駁斥：拿出證據！

死者頭顱未尋獲！警擔憂：已被凶嫌丟進垃圾車滅證

2025埔里森林逐燈祭點燈　「金蛇百倍」燈區迎新年氣勢磅礡

孫女從澳洲回台給家人驚喜　亂入全家福！阿公感動落淚

地方熱門新聞

高雄輕軌爆衝突！夫妻抱嬰嗆無人讓座

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

台南安平開台天后宮參加印尼元宵嘉年華推廣媽祖文化

中正大學火警　疑垃圾桶丟進熱食起火

桃園捷運青線3場說明會登場　設置12座車站

基隆后天宮元宵晚會　邱佩琳讚賞燈籠彩繪創意

九族櫻花祭慶25週年　再邀許景淳、飛鳥奉美任雪櫻推廣大使

五股區農會力挺新北消防　捐贈3輛勘查車

嘉義中油幼兒園周年活動　社區踏查+親子創意diy登場

花蓮高齡志工佔近半　發揮生活經驗與智慧

中嘉寬頻推電視「360宅家實境」免出門遊遍台南

台灣燈會點燈試營運　張善政搬「秘密武器」

台中人搶買「爆量蔥花麵包」

13區橙燈低溫特報　桃園跨局處寒害應變

更多熱門

關鍵字：

嘉義市中油非營利幼兒園郭怡玲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S送走姊姊後IG首發文！

高雄碎屍魔住家傳搜出「死亡筆記本」　第4名婦人找到了！

大S頭七！Makiyo、阿雅都來了

鋒面要來了！　全台有雨「下最大」地區曝

汪小菲群組大發飆「憑什麼封我號」　3點聲明切割親媽張蘭

邱瓈寬頭七奔大S家探視　最後對話曝

貴婦大鬧微風南山影片曝光　律師譏巨嬰

丟丟妹跟男友台中遇襲　真相出爐　

高雄輕軌爆衝突！夫妻抱嬰嗆無人讓座

最美檢察官辣曬「全裸泡湯照」水中若隱若現！

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

大S逝「為何路人也超難過？」3點原因

曾經滄海難為水下一句是啥？8萬人一看笑瘋

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

獨／史書華辦OMEGA名錶團購　被控侵權判賠50萬

更多

最夯影音

更多

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

【表情管理滿分】女兒哭著敲門找媽媽　轉頭發現爸偷拍立刻擺pose

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面