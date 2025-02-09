嘉義中油幼兒園2周年　社區踏查+親子創意diy登場樂無窮

▲嘉義中油非營利幼兒園兩周年慶慶祝活動結合親子互動及社區踏查 。（圖／嘉義中油非營利幼兒園提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市中油非營利幼兒園8日舉辦兩歲週年園慶，以「中油有囍-深植你心」為主題，設計一系列園慶活動，首先由安業里連淑雲里長邀請社區爺爺、奶奶以熱舞帥氣開場，只見祖孫相互欣賞加油鼓勵，現場笑聲不斷充滿幸福氛圍。

▲園慶由親子DIY創意生日蛋糕創作為園慶活動拉開序幕。（圖／嘉義中油非營利幼兒園提供）

「親子DIY創意生日蛋糕」則正式為園慶活動拉開序幕。每一件作品都創意十足，獲得出席家長的熱烈肯定，園長郭怡玲表示，藉由活動也讓親子關係像蛋糕一樣充滿甜蜜。

▲ 嘉義中油非營利幼兒園兩周年安排親子互動植物染 。（圖／嘉義中油非營利幼兒園提供）

另外，也精心安排特別的［植物敲拓染］活動，利用孩子最愛撿拾的植物為素材，透過五感體驗，動手敲染蓋印在畫布上，變成最美的植物圖鑑，一張張串連起來，成為裝置藝術佈置在美麗校園中。

家長表示學校透過生活化的教學課程安排，讓孩子們從校園裡豐富自然生態中學習，一草一木都是孩子探索的大自然教材，校園變成最棒的教室。

活動最後大家齊唱生日快樂歌，切下2歲生日蛋糕，親師生、法人及來賓一起共享這美好時刻，因為有大家的攜手合作，讓中油幼兒園可以不斷的努力，繼續以企業優質經營管理方式回饋社會。

▲ 嘉義中油非營利幼兒園院慶帶孩子到鄰近社區、廟宇踏查 。（圖／嘉義中油非營利幼兒園提供）

郭怡玲表示，園方以多元體驗、創新教學為理念，教學團隊也不斷精進創新教學課程，開園二年深受家長喜愛，不僅擁有新穎舒適的學習環境，更以適性關懷、同理心傾聽孩子的需求，對於能夠成為家長首選，也是因為園方秉持給孩子打造優質、安全的學習環境，讓孩子在快樂中成長學習，學習養成良好基礎，更成為他們的承諾與責任。

秉持中油創新永續精神，引領孩子思考創新，本學年以［玩具-「孩」可以這樣玩］主題，讓玩具找到新的生命，榮獲得嘉義市政府幼兒園培星計畫優等，藉由園慶活動教學團隊展現主題成果，開場的創意骨牌蛋糕讓大家驚豔，還有靜態成果展，陀螺DIY、紙上迷宮，各式古早玩具，讓家長了解孩子所學歷程。

甚至讓幼兒走出校園，透過平日社區踏查活動，讓幼兒認識園所周圍街道名稱及商店，稍早春節節慶活動時，寶貝們甚至帶上自己親手寫的春聯及小餅乾拜訪附近好鄰居並互道新年快樂，商家們非常熱情迎接。

藉由孩子的雙腳一步一腳印，將學習場域延伸到社區，在社區踏查時能夠以流利的口語來表達，也可以做介紹讓孩子有機會好好認識自己居住與就學的周遭環境，並建立關係和連結讓孩子對在地文化資源產生更深關懷情誼，今日二歲園慶活動也邀請好厝邊商家一起同樂。