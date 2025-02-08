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中華郵政甄選身障者「口試」七成沒過：有被羞辱的感覺

中華郵政招考身心障礙者成為半日制內勤約聘人員，最終錄取名額卻與簡章明訂相差甚遠，口試問題也令考生感到不友善。（圖／受訪者提供、翻攝自金融研訓院臉書）

▲中華郵政招考身心障礙者成為半日制內勤約聘人員，最終錄取名額卻與簡章明訂相差甚遠，口試問題也令考生感到不友善。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

中華郵政日前招考半日制內勤約聘人員，對象僅限身心障礙者報考，然而錄取結果卻與當初公告名額有巨大落差，不只沒有備取，連正取名額都未補實。有考生爆料此這項甄試係針對身障人士，然而考官在口試中卻頻頻質問考生能否搬動20公斤的重物，中華郵政「友善職場」的標語看在考生眼裡實在很刺眼。

中華郵政於去年9月20日委託台灣金融研訓院承辦身心障礙半日制內勤約僱人員，預計甄選正取人員28名、備取13名。甄試採筆試和口試兩階段，筆試科目僅考「郵務營業規章」一科，佔總成績70%，成績擇「正取人數2倍」進入第二階段的口試，口試分數則佔總成績的30%，但如口試成績低於60分就一律不錄取。

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此次身心障礙者半日制約聘人員，擔任的是郵務營業櫃台、郵件處理、集郵業務或郵政業務相關工作等，工時每天4小時，待遇每個月18375元，錄取的分發局為基隆、板橋、台南郵局（含轄屬分局）。簡章中還「明定」各地方錄取人數分別是「基隆郵局正取10名 ，備取5名」、「板橋郵局正取12名 ，備取6名」、「臺南郵局正取6名，備取2名」，此一工作機會吸引了231人報考，其中板橋郵局139人報考，簡章寫明錄取12名，錄取率僅8.6%，競爭十分激烈。

然而放榜後，錄取結果令人傻眼，基隆郵局僅6名正取，板橋郵局6名正取，臺南郵局5名正取，且備取人數皆為0，錄取結果不僅與公告標示相差甚遠，也意味著口試不及格的比例高達將近70％，此高錄取標準令人匪夷所思，考生的口試素質真都如此差勁？

中華郵政委託台灣金融研訓院甄選半日制內勤身心障礙工作者，錄取員額未來將分發到基隆、板橋、台南等三區轄下支郵局，結果每區都留下近四成的缺額，令人不解。（示意圖／翻攝自wikiland）

▲中華郵政委託台灣金融研訓院甄選半日制內勤身心障礙工作者，錄取員額未來將分發到基隆、板橋、台南等三區轄下支郵局，結果每區都留下近四成的缺額，令人不解。

考生阿明（化名）是一位輕度肢體障礙者，他在看到此次考試簡章內容「應考人需評估體力能否負擔每天4小時的工作，並須具備溝通表達還有應對、抗壓等能力」，阿明認為自身能力符合要求，便花一個半月時間全心準備考試，最終拿到筆試滿分的成績，然而在參加二階口試時，他卻遭考官頻頻逼問是否能跟正常人一樣提包裹或搬重物。

阿明指出，考官先是詢問自己能否搬包裹，自己回答「可以，但是比較重的可能需要請同事協助」，卻被追問「郵局只能單人作業，包裹最重有20公斤，你可以搬嗎」，阿明表明自己可能做不到，但會想辦法解決。考官則是繼續詢問他能舉起多重的東西，手腳是否有鍛鍊，阿明回應「我的手的確不能搬很重的東西，但平常有去走山路鍛鍊我的腿。」

最終成績出來，阿明的總成績加權算出後仍有86.1分，比板橋郵局的最低錄取分數76.2分足足高出將近10分，卻因口試不及格被給了53.67分，所以不只不被錄取，連備取都落空，阿明形容「有被羞辱的感覺」。

阿明認為，如果在體能上有特定的限制，應先在簡章上標明，這樣也可以提早知道自身條件較不符合，但如果僅因身體障礙原因導致最終口試不及格，那就違背當初專門設立給身心障礙者職缺的本意。對於諸多爭議，中華郵政公司只說一切以公告與簡章為準。

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