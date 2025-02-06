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台大醫被月薪70萬挖走！院長憂健保資源錯置　年輕醫不走救命科

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院院長吳明賢今（6）日談及健保制度，認為因為給付不合理、資源錯置，導致年輕醫生不願投入救命科別。他舉台大新竹分院為例，去年一口氣走了4名神經外科醫師，竟是因為外面用月薪70萬元高薪挖角，但離開台大也並非做原本神外工作，甚至轉投入醫美等科別，不應該讓醫師犧牲善良才能得到補償。

▲▼台大醫院院長吳明賢發表新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院院長吳明賢新書發表活動「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」。（圖／記者洪巧藍攝）

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「大俠需要一身好武功才能行俠仗義，醫師擁有的知識與技術，就如同絕世武功，能夠『行俠仗醫』。」台灣腸胃科權威醫師、台大院長吳明賢出版新書《行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路》，分享他多年來從醫的心境、對台灣醫療一路走來的所思所感。

吳明賢過去經常針對健保制度提出看法，他今天分享時提到，台灣的醫學教育與醫師養成，一直都是世界的典範，台灣醫界對社會的貢獻也相當大。醫師們長久傳統在周末開會、進修、聽演講，他曾經講改革為平日舉辦，但最後都改不過來，因為大多醫師認為「只有周六、周日有時間進修」，學習精神非常強。

「健保制度實施至今30年，已經逐漸改變了醫療生態。」吳明賢憂心，健保制度給付的不合理、資源錯置，沒有真正著重在急重難罕病症的醫療給付上，反而是比較輕鬆科別、自費項目才有價值。他認為，不應該讓醫師犧牲善良才能獲得應該有的補償，換句話說，做有價值的事情，應該要有價格肯定。

▲▼台大醫院院長吳明賢發表新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院院長吳明賢新書座談。（圖／記者洪巧藍攝）

「年輕醫師是用腳投票！」吳明賢舉例，台大新竹分院光是去年一次就流失了4名神經外科醫師，當時他問院長為什麼這些醫師要走，院長無奈回覆「外面開出70萬元的月薪」。對此，吳明賢感到驚訝，「我當院長薪水都沒有70萬了！難怪年輕醫師會跑掉。」

吳明賢提到，更遺憾的是很多離開的醫師都不是去做原本神經外科的工作，「我們花了那麼多心血養成一個可以開刀的醫師，透過手術就可以解救人命，但竟然不是去做這樣的工作，投入的教育資源也形成浪費。」

吳明賢笑稱，過去沒有台大醫院院長對健保政策去發表意見，因為台大醫院院長應該是像武俠小說中，拿拂塵揮一揮的角色，「但假如台大醫院院長都不敢講，醫界誰敢講？」有傷口、有問題就不應該遮蓋住，他必須要發聲，就有之前擔任過院長的老師對他說「你做了以前我們不敢做的事情」。

吳明賢說，自己以身為醫界一份子為榮，更希望後輩年輕醫師也是這樣，不要大家都去醫美、很輕鬆的工作；那些工作當然也需要有人做，也很重要，但救死扶傷才是醫院甚至是醫療的真正本質。

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