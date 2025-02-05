台南警寒流夜掃蕩賭場逮15人！　通緝犯開工日「拚一把」慘了

▲台南市警二分局破獲德州撲克職業賭場，並查獲蘇姓洗錢案通緝犯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局春節接獲線報，轄內1家「牌競協會」表面招攬會員做撲克牌競賽，實際上則是「掛羊頭賣狗肉」，經營德州撲克賭博抽頭營利，經多日探訪蒐證後，於3日晚上9時許，持搜索票查獲賭場負責人及賭客共15人，其中30歲賭客蘇男還是洗錢案通緝犯，全案依法送辦、移送歸案。

警方說，市警二分局偵查隊隊長周志遠率員持搜索票前往查緝，專案小組人員以迅雷不及掩耳速度攻入賭場查緝時，當下仍有多名賭客正酣熱對賭中，現場查扣賭資新台幣3萬7000元、籌碼一批、賭具等證物。

盤查過程中見賭客之一的蘇姓男子神色慌張，似乎有意閃躲，經員警比對身分後，確認30歲蘇男係洗錢案通緝犯，蘇男自知難逃法網而臉色一沉，向員警表示判決確定後未入監服刑，原希望大年初五開工日，欲在賭場內試試手氣未果，反而摸到大白鯊，還踢到鐵板。

全案調查後，市警二分局將現場洪姓負責人及張姓等5名工作人員，依刑法營利賭博罪嫌送辦；另10名賭客則依公然賭博罪嫌移送；而蘇男則另解送至台南地檢署歸案。

市警二分局長呼籲，「法律無假期」，且賭博會成癮及易衍生其他犯罪，若民眾有發現可疑人、事、物，可與警察聯繫，共同守護地方治安安全。