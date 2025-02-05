屏東小貨車停橋下起火　疑車斗堆放電池短路釀禍

▲枋山鄉麻里巴橋下的自小貨車不明原因起火 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一輛停放在屏東縣枋山鄉麻里巴橋下的自小貨車不明原因起火燃燒，屏東縣政府消防局獲報出動消防人車滅火，迅速將火勢撲滅，由於小貨車上載有農用機具、鉛酸電池及帆布物品，不排除是電池短路或自燃起火。

屏東縣政府消防局枋山分隊於2月3日下午16點13分接獲勤務指揮中心通報，表示麻里巴橋往台東方向橋下發生汽車火警，並同步派遣獅子分隊前往搶救。

枋山分隊接獲派遣後迅速趕往，現場為一輛小貨車後斗堆放農用機具、易燃物及電池，所幸消防人員及時趕到，迅速控制火勢，未造成人員傷亡。

據車主表示，該輛小貨車在停放狀態下，不知何因起火燃燒；經初步調查，車斗內堆放了農用機具、鉛酸電池及帆布物品，不排除在高溫環境下，電池可能發生短路或自燃，加上機具殘存機油助長火勢，導致整輛車迅速起火。報消防單位灌救後成功撲滅火勢，避免進一步擴大。

枋山消防分隊提醒，電池在高溫、破損或受壓時，容易產生熱失控反應，進而引發火災。加上易燃物質的堆積，更可能導致難以控制的火勢。因此，車主在存放或運送電池及其他易燃物時，務必遵守相關安全規範，以避免類似事故發生。