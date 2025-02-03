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大S驟逝！華岡校長沉痛發聲：震驚不捨「50周年校慶見不到」

▲阿雅哀悼大S。（圖／翻攝自臉書）

▲阿雅哀悼大S，兩人為華岡藝校同學。（圖／翻攝自臉書）

記者許敏溶／台北報導

「大S」徐熙媛因流感併發肺炎離世震驚各界。大S母校、華岡藝校校長丁永慶今（3日）表示，一開始以為是假消息，確定後「非常震驚與不捨」，10幾年前曾頒發大小S及吳佩慈傑出校友獎項，今年3月是華岡藝校50周年校慶，已經透過經紀公司邀請大S，但未來想見也見不到，「真的很難過」。

女星大S徐熙媛和全家人農曆新年去日本旅遊，沒想到旅遊期間大S得到流感併發肺炎離世，享年48歲，消息震撼娛樂圈，大S的母校、華岡藝校更是一片哀傷。

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華岡藝校校長丁永慶指出，今天一早聽到相關新聞時，一開始以為是假消息，後來確定噩耗後，心中「非常震驚與不捨」，一個健健康康的人去日本旅遊，怎麼碰到感冒就沒了，「真的很難過。」

丁永慶表示，認識大S超過30年，大S在校內是一個非常漂亮卻很安靜的女生，跟藝人阿雅等人是同學，在過去20、30年以來，大S對華岡藝校的正向宣傳有非常大的幫助，包括回校拍廣告，在10多年前，校方也頒給大小S及吳佩慈傑出校友獎項，今年3月15日華岡藝校50周年校慶，校方已經透過經紀公司邀請大S返校，但未來想看也看不到了。

至於校方是否會舉辦相關追思活動，丁永慶指出，校方在50周年校慶時，會播放傑出校友的歌曲，大小S的歌曲本來就規劃放在裡面，未來要怎麼做，會尊重家屬意見，因為事情太突然，校方目前沒有想太多。

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