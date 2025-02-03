獨／黃耀文遭指百億洗錢大咖科技圈喊冤　揭虛幣女神曾助警淪洗錢內鬼



▲幣竟營運長「虛幣女神」張于庭曾協助警方辦案、如今涉入洗錢案遭收押。（圖／資料照、記者劉昌松攝）



記者張君豪／台北報導

台灣知名的虛擬貨幣洗錢分析師陳梅慧去年12月因遭檢舉洩密罪嫌遭台中地檢署傳，在搭車北返路上不幸車禍身亡，同車包含陳任職刑事局的謝姓男友，以及Xrex虛擬貨幣交易所執行長黃耀文，日前有媒體指稱黃耀文可能涉及「阿福錢包」甚至指稱黃可能是涉及協助詐團案的「百億洗錢大咖」，不少熟稔黃耀文的科技圈人士紛紛替他抱屈，認為指控黃耀文涉嫌洗錢，「就如同指控黃仁勳當詐團車手一樣離譜。」

台灣知名AI產品「HiHedge」 人工智慧交易的執行長顧家祈去年12月在黃耀文遭中檢約談消息傳出後就發文力挺「認真創業的人，一定聽過黃耀文的名字，那是台灣第一批「真正成功」的創業家。」並點出黃耀文的驚人創業背景，原來黃耀文早在2005年就創立阿碼科技、該公司2013年被NASDAQ 上市公司 Proofpoint Inc (PFPT) 以7.5億台幣併購。

黃耀文以專業技術擔任全球技術副總。他與團隊花了5年時間，將產品營收，從0增加至3.5億美金，目前資安產品的用戶包括9家美國前10大銀行，以及56家財富雜誌評選出的全球前百大企業。10年來該公司股價持續創新高，台灣業界估計「當年併購的價值現在可能都超過百億」





▲XREX創辦人黃耀文(左)與虛幣分析師陳梅慧(中) 。（圖／翻攝社群媒體）

向來熟稔鏈科（Xrex）的科技專家顧家祈發文指出，黃成立的Xrex交易所在合法合規上花了很大心力和資源，因為黃耀文打從成立交易所就放眼要進軍國際、要打世界盃，甚至主動支持旗下分析師開啟金融犯罪調查專案，協助警方和幣商談判凍結非法金流，顧家祈質疑，有媒體報導未審先判，直接把黃耀文冠上「洗錢大咖」帽子，認為台灣還要逼走多少真正的專家，才會醒悟身邊只剩下劣幣。

顧家祈惋惜：黃耀文是台灣之光，他身兼二度創業家及天使投資人身分，黃有國際人脈又願意回台經驗傳承的正向迴圈，還沒開始就要結束了。

但警界部分人士則對民間幣流分析師加入警方打詐調查金流呈現憂喜參半的看法，警界知情者透露，包含之前睿森銀樓負責人涂誠文搞地下匯兌洗錢，透過投資「幣竟交易所」以虛幣當作洗錢工具，在業界有「虛擬貨幣女神」稱號的張于庭遭檢察官聲押獲准。

但張于庭早期仍屬清白之身時，多次以虛擬貨幣專家身分、協助部分地檢署和警察機關分析詐騙案件。讓警界對外部民間分析師參與刑案偵辦蒙上一層陰影。刑事局對虛擬貨幣逐漸成為詐團、地下匯兌洗錢的主要管道提出說明。

警方指出，虛擬貨幣的去中心化架構，使虛幣難以監管，加上錢包地址容易取得、產出成本低，加上虛幣中的泰達幣與美元錨定匯率穩定，目前已成為犯罪集團用來洗錢並製造金流斷點的主要幣種。

警方點出問題：目前虛擬貨幣所有交易紀錄都載明在區塊鍊公開帳本上，強化偵查人員分析帳本資料、追查虛幣幣流的能力是警方未來偵查洗錢贓款的主要方向，但在防治虛擬貨幣洗錢犯罪上，仍賴主管機關制定法律規範，將虛幣交易所業者及幣商納入監管，才是最迫切的關鍵。

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