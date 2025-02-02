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外籍女定情金手鍊遺落月台　鐵路警及時找回...她大讚高效率！

▲▼鐵警服務年假不打烊，月臺百米追回價值5萬餘元外國觀光客定情信物手鍊 ～ 。（圖／鐵路警察局高雄分局提供）

▲鐵警服務年假不打烊，追回價值5萬餘元外國觀光客定情信物手鍊 。（圖／鐵路警察局高雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所（下稱該所）員警，於1月29日10時許接獲陸姓民眾致電稱，他與外籍女友於臺鐵嘉義站搭乘北上116次自強號列車，上車後女友發現她的黃金手鍊遺失，疑似於候車時脫落掉在第二月臺上，但列車已發動，來不及下車查看，故立即致電請求鐵路警察協助找尋。

▲▼鐵警服務年假不打烊，月臺百米追回價值5萬餘元外國觀光客定情信物手鍊 ～ 。（圖／鐵路警察局高雄分局提供）

員警接獲報案後，該所立即派遣守望人員前往查看，員警得知該手鍊價值不斐且對陸民及女友（菲律賓籍）深具紀念意義，以跑百米速度前往協助找尋，幸於嘉義車站第二月臺2車座位處及時尋獲碩大黃金手鍊一條，經員警檢視該手鍊與陸姓旅客描述之特徵完全相符，故員警將該金手鍊帶返該所依規定受理拾得物，並通知陸民及菲律賓籍失主前來認領。

陸民及女友得知警方幫忙尋回具紀念意義的金手鍊，情緒激動不已，並立即再轉車南下至鐵路嘉義所認領；另菲律賓籍失主於2月1日請男友再次致電鐵路警察，大讚臺灣治安及員警效率，並再三感謝警方積極協助尋回貴重物品，過程中不斷安撫失主，讓其著急的心感到相當溫暖，讓當事人覺得來臺灣過了一個難忘的新年。

鐵路警察局高雄分局呼籲，請民眾外出時留意自身攜帶行李及財物，如於站區、列車有發現可疑情形、需要協助或有安全疑慮，除撥打110報案電話，亦可通報列車長或臺鐵客服電話02-21910096，通報車次、車廂、事件，即時尋求協助，共同維護旅運安全，快樂出門、平安返家、歡喜過年。

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