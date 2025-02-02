反擊DeepSeek　OpenAI 宣布：o3-mini大降價、輕版模型免費用

▲OpenAI 2／1正式上線o3－mini。（圖／路透社）

文／CTWANT

在春節期間DeepSeek推出其R1模型似乎對OpenAI構成了競爭壓力，執行長奧特曼深夜推出新模型。OpenAI 2／1正式上線o3－mini，並在Chat Completions API、Assistants API和Batch API中逐步向層級3-5的開發者推出；ChatGPT Plus、Team和Pro用戶可率先使用。

o3－mini是OpenAI首款支持開發者需求功能的小型推理模型，繼承o1－mini的低成本、低延遲優勢。開發者可根據需求選擇推理強度，平衡思考深度和響應速度，不過視覺推理的部分仍需使用o1。

此外，o3－mini現已支持與搜索功能結合，能夠提供最新答案並連接至相關網絡資源。這標誌著OpenAI正在將搜索功能逐步整合到其推理模型中。

OpenAI表示，o3－mini專注於STEM領域（如編程、數學和科學）的相關問題以及邏輯推理問題。這個模型在涉及技術性、複雜性較高的任務時表現出色，能幫助開發者解決代碼編寫、數學計算、工程設計等方面的挑戰。

OpenAI表示，Plus和Team企業用戶的速率限制從每天50條消息（使用 o1－mini）提升至每天150條消息（使用 o3－mini）。並且，免費用戶也可通過「推理」選項體驗o3－mini，這是ChatGPT首次向免費用戶開放推理模型。

DeepSeek與OpenAI，尤其在成本方面呈現出顯著差異。OpenAI 的推理模型o1系列相對成本較高，o1模型的API定價為每百萬輸入tokens（符元） 15美元，每百萬輸出tokens 60美元，而DeepSeek R1的API定價為每百萬輸入tokens 0.14美元（緩存命中）/0.55美元（緩存未命中），每百萬輸出tokens 2.19美元。

這次發佈中，OpenAI強調了成本問題。與o1－mini相比，o3－mini的價格降低了63%。o3－mini定價為每百萬輸入tokens 1.10美元，每百萬輸出tokens 4.4美元，可謂是打了「骨折價」。

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