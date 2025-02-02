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社會 社會焦點 保障人權

「我的人生可以重新開始」　馨生人用編織重建希望微笑

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／士林犯保協會）

▲夢夢老師細心講解，一旁學員仔細聆聽。（圖／翻攝自Facebook／士林犯保協會）

記者黃宥寧／台北報導

在士林地檢署某一間溫暖小教室裡，幾雙手輕輕牽引著鉤針與毛線，彷彿在織出一道道心靈的縫補之線。這裡是犯罪被害人保護協會士林分會與「夢夢x手作」共同推動的「安薪專案：編織馨福」課程現場。自2020年起，這個技藝訓練課程已陪伴無數馨生人從傷痛中重新站起，用針與線編織屬於自己的新人生，在編織中找回力量。

在學員中，一位近80歲的阿嬤的故事令人潸然淚下。多年前，她唯一的兒子因車禍離世，悲傷的她本以為餘生將籠罩在黑暗中。然而，為了撫養年幼的孫女，她強忍悲痛繼續生活。

「第一次來上編織課時，我心裡想，這把年紀了，真的可以嗎？」阿嬤回憶起初次嘗試時的忐忑與不安，眼神裡透著些許羞澀。然而，她的手不曾停下，鉤針繞著毛線一圈又一圈，帶著她跨越內心的陰霾。課堂的某一個瞬間，阿嬤終於完成了自己的第一件作品——一隻小巧可愛的鉤針娃娃。她仔細端詳著自己的作品，像是看著自己的孩子般溫柔，雙手捧著，慢慢地揚起了嘴角。

▲▼ 馨生人 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲阿嬤一針一線編織希望，迎向人生新篇章。（圖／記者黃宥寧攝）

那是一個溫暖而動人的瞬間，阿嬤的笑容帶著些許羞澀，更多的是驕傲與欣喜，眼角微微泛紅。「原來我也可以做到！」她輕輕說，聲音有些顫抖，卻充滿力量。這一刻，她彷彿將多年來的悲傷、孤獨與懷疑全都埋進了那針線交織的毛線裡，阿嬤的笑容宛如陽光穿過烏雲，照亮了整個教室。

指導老師夢夢回憶起馨生人剛開始上課的模樣，說道：「她們許多人因為傷痛，連微笑都顯得勉強。但看到她們慢慢克服困難，從最初的挫折，到完成作品後的滿足感，那種改變真的讓我很感動。」

有的學員從未接觸過手工藝，卻用無數次的練習完成了第一件圍巾；有的學員本對未來感到茫然，但通過手作找到了久違的目標。夢夢老師說：「這些開心與療癒，是你親自動手後才能感受到的真實情感。」

▲▼ 馨生人 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲流行的「雲朵包」也難不倒各位學員。（圖／記者黃宥寧攝）

在「編織馨福」的課程裡，每位馨生人都有屬於自己的故事，那是痛徹心扉的過去，但也是重新出發的起點。課程不僅傳授技能，更傳遞了一份支持與溫暖，讓他們在創作中學會釋放情緒、找回自信。

阿嬤的那抹笑容，是這堂課的最好注解，同時也告訴所有人，無論過去的傷痛多深，只要願意跨出一步，未來依然可以充滿希望。

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