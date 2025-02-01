台鐵推平溪天燈節限定「許願便當」　2／3起限量開賣

▲台鐵推出平溪天燈節限定許願便當。（圖／台鐵提供）

生活中心／綜合報導

台鐵公司與新北市政府觀光旅遊局共同推廣「2025新北市平溪天燈節」，特別合作開發活動聯名的「許願便當」，於2月3日至12日期間限定販售，售價150元，每日限量180個，售完為止。

新北市平溪天燈節曾獲選「此生必遊」經典節慶之一及評選為世界第二大夜間節慶嘉年華，將於2月8日及2月12日登場。台鐵表示，台北餐旅分處(七堵)特別以當季食材入菜，打造符合新春、元宵氣氛的便當，為民眾帶來一場味蕾的饗宴。

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▲▼台鐵推出平溪天燈節限定許願便當。（圖／台鐵提供）

台鐵說明，便當以花雕酒的獨特香氣及口感鮮嫩多汁的醃製雞腿排，搭配肉質細緻鮮美的椒鹽魚塊作為雙主菜，配菜選用台灣傳統過年美食雞捲片、口感紮實且Q彈的山藥來增添菜色層次感，並搭配季節時令蔬菜增加膳食纖維攝取。

「2025新北市平溪天燈節」將於2月8日熱鬧開場，「許願便當」搶先於2月3日開始販售，旅客可以在台北、松山、南港等3處夢工場及基隆、七堵、汐止、樹林販賣台購買，每個售價為150元，每日限量180個，販售至2月12日止，售完為止。

「許願便當」販售資訊：

便當洽詢專線：台北餐旅分處(七堵) (02)2455-3561

售價：每份150元

販售數量：每日限量共180份

販售地點：南港夢工場、松山夢工場、臺北夢工場、基隆販賣台、七堵販賣台、汐止販賣台、樹林販賣台