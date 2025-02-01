歷史新高！挺過挑戰去年營收228億　臺灣港群營收與貨量雙締佳績

▲臺灣港群去年營收與貨量雙締佳績。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

臺灣港務公司發布去年營運績效，港務公司在穩固核心本業發展外，並積極推動離岸風電、水岸開發及轉投資事業等多元營運版圖策略下，去年營業收入達228億元，創歷史新高，港群貨物裝卸量6.9億計費噸，貨櫃裝卸量1392萬TEU，均較前年成長，營收及貨運量雙雙締造佳績。港務公司董事長李賢義表示，去年對海運市場而言是充滿艱辛的一年，去年全球經濟成長率為3.2%，低於近20年平均，加上紅海危機及俄烏戰爭等衝突事件，造成國際消費需求疲軟，在國內則面對0403大地震、山陀兒颱風等天災，港群經營環境充滿挑戰，港務公司以穩健踏實的態度推動各項招商及建設作業，交出亮眼成績。

▲臺灣港群去年營收與貨量雙締佳績。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

李賢義指出，高雄港第七貨櫃中心於去年全面啟用，是全台首座智慧化、自動化的貨櫃碼頭，可同時靠泊4艘全球最大的2.4萬TEU級貨櫃輪裝卸作業，長期最大作業能量可達650萬TEU/年；此外，臺北港物流倉儲區2期造地、安平港第11號碼頭新建，以及蘇澳、花蓮旅運設施新(整)建等工程均順利完成，另配合國家能源政策，持續辦理臺中港37、38號碼頭及南填方區新建工程，為第三階段風場開發及未來新能源發展所需腹地作好準備；在客運部分，隨著國門開放與觀光復甦，去年來臺旅客人次達90萬人，已回復至疫情前高峰的85%。

▲臺灣港群去年營收與貨量雙締佳績。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

港務公司近年積極推動數位與永續雙軸轉型工作，去年以提升港區安全智慧監控及應用AI新興科技為重點，成果包含導入船舶操航輔助系統，針對船舶操航異常提出預警提升航安，港區自動化車道導入AI影像辨識，將通行時間由4分鐘縮短為10秒鐘，提供便捷物流服務。因應永續課題，去年於各港建置「智慧能源管理系統」，透過有效能源管理將可節省7-10%的能源消耗，並將逐步導入儲創能系統，提高港區再生能源使用比例，減少碳排。