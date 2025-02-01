　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

歷史新高！挺過挑戰去年營收228億　臺灣港群營收與貨量雙締佳績

▲▼臺灣港 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲臺灣港群去年營收與貨量雙締佳績。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

臺灣港務公司發布去年營運績效，港務公司在穩固核心本業發展外，並積極推動離岸風電、水岸開發及轉投資事業等多元營運版圖策略下，去年營業收入達228億元，創歷史新高，港群貨物裝卸量6.9億計費噸，貨櫃裝卸量1392萬TEU，均較前年成長，營收及貨運量雙雙締造佳績。港務公司董事長李賢義表示，去年對海運市場而言是充滿艱辛的一年，去年全球經濟成長率為3.2%，低於近20年平均，加上紅海危機及俄烏戰爭等衝突事件，造成國際消費需求疲軟，在國內則面對0403大地震、山陀兒颱風等天災，港群經營環境充滿挑戰，港務公司以穩健踏實的態度推動各項招商及建設作業，交出亮眼成績。

▲▼臺灣港 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲臺灣港群去年營收與貨量雙締佳績。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

李賢義指出，高雄港第七貨櫃中心於去年全面啟用，是全台首座智慧化、自動化的貨櫃碼頭，可同時靠泊4艘全球最大的2.4萬TEU級貨櫃輪裝卸作業，長期最大作業能量可達650萬TEU/年；此外，臺北港物流倉儲區2期造地、安平港第11號碼頭新建，以及蘇澳、花蓮旅運設施新(整)建等工程均順利完成，另配合國家能源政策，持續辦理臺中港37、38號碼頭及南填方區新建工程，為第三階段風場開發及未來新能源發展所需腹地作好準備；在客運部分，隨著國門開放與觀光復甦，去年來臺旅客人次達90萬人，已回復至疫情前高峰的85%。

▲▼臺灣港 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲臺灣港群去年營收與貨量雙締佳績。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

港務公司近年積極推動數位與永續雙軸轉型工作，去年以提升港區安全智慧監控及應用AI新興科技為重點，成果包含導入船舶操航輔助系統，針對船舶操航異常提出預警提升航安，港區自動化車道導入AI影像辨識，將通行時間由4分鐘縮短為10秒鐘，提供便捷物流服務。因應永續課題，去年於各港建置「智慧能源管理系統」，透過有效能源管理將可節省7-10%的能源消耗，並將逐步導入儲創能系統，提高港區再生能源使用比例，減少碳排。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／花蓮單車男與新自強號碰撞！搶救無效亡
初四迎財神！高雄財神廟發財金從天降民眾搶翻
他機上做1事被抓包！最慘噴15萬
獨／台鐵死傷事故！花蓮單車男「碰撞自強號」　命危搶救中
明天收假！「國道11大地雷路段」曝
139縣道又出事！19歲騎士猛撞自小客　重機卡進車裡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

歷史新高！挺過挑戰去年營收228億　臺灣港群營收與貨量雙締佳績

藍腹鷴也來了！林地恢復生機...九九峰自然區成動植物天堂

過年連假關山同濟會前會長探望療養院　自購蔬菜幫助農民

瞬跌莫內睡蓮池！科工館「印象派光影展」　穿越時空與大師相遇

減災保育見成效！南投國有林防災設施僅18%被颱風摧毀

快收假了！嘉義中埔分局籲民眾留意交管措施

嘉義鹿草元宵活動來了　超震撼「放火馬」登場　

左營高鐵站「抓違停」！5處科技執法設置點曝光　3／1起上路開罰

春節9天連假放不夠！延長休假超chill行程　住酒店搭高鐵享受假期

快訊／台南關廟區養雞場空雞舍傳火警　火煙冒出幸無傷亡

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【誰敢碰本喵！】好奇嫩嬰玩貓貓的尾巴　牠不爽竟直接一腳踹開XD

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

【你覺得好就好】4歲小孩分辨「事實與觀點」邏輯超清晰！

歷史新高！挺過挑戰去年營收228億　臺灣港群營收與貨量雙締佳績

藍腹鷴也來了！林地恢復生機...九九峰自然區成動植物天堂

過年連假關山同濟會前會長探望療養院　自購蔬菜幫助農民

瞬跌莫內睡蓮池！科工館「印象派光影展」　穿越時空與大師相遇

減災保育見成效！南投國有林防災設施僅18%被颱風摧毀

快收假了！嘉義中埔分局籲民眾留意交管措施

嘉義鹿草元宵活動來了　超震撼「放火馬」登場　

左營高鐵站「抓違停」！5處科技執法設置點曝光　3／1起上路開罰

春節9天連假放不夠！延長休假超chill行程　住酒店搭高鐵享受假期

快訊／台南關廟區養雞場空雞舍傳火警　火煙冒出幸無傷亡

初五「迎財神」小錢變大錢！拜拜時間、流程一次看　禱詞有技巧

快訊／花蓮單車男與新自強號碰撞！送醫搶救無效亡

台灣首款！番茄拼圖教具亮相　美濃青農突破季節限制深化食農教育

獨家／台鐵死傷事故！花蓮單車男「與自強號碰撞」　無生命跡象搶救中

2025年「處女、天蠍、射手」財運超旺！　3星座要注意

乳牛貓「大叔坐」試躺新沙發一臉滿意　奴才開心：感謝您使用它

宋慧喬、GOT7 Jackson都是國手！　盤點8名運動員出身的韓星

愛跳舞跑趴...最後變貓神大人！日本貓神社起源竟是「貓的報恩」

歷史新高！挺過挑戰去年營收228億　臺灣港群營收與貨量雙締佳績

藍腹鷴也來了！林地恢復生機...九九峰自然區成動植物天堂

【你覺得好就好】4歲小孩分辨「事實與觀點」邏輯超清晰！

地方熱門新聞

大甲鎮瀾宮國運籤抽中「中下籤」

福興宮國運籤中上吉籤「大難禍患不相同」

高雄往返旗津有新船搭！

南消攜手正統鹿耳門聖母廟辦防火、CPR宣導

空勤直升機今早救回2男女山友

新上國小深耕食農教育獲食農教育貢獻獎

大年初三新春團拜　賴清德至西螺福興宮接匾

拜財神廟補財庫達人教你這樣做

去高雄搧海風！3／31前成團補助4500元

桃園「馬祖新村眷村文創園區」進駐招募

快訊／台南關廟區養雞場空雞舍傳火警幸無傷亡

旗山八路財神廟搶發財大砲旺一年

左營高鐵站「抓違停」！5處科技執法設置點曝

春節9天連假放不夠！延長休假超chill行程　

更多熱門

相關新聞

Threads將引進廣告　美國、日本先試行

Threads將引進廣告　美國、日本先試行

社群平台Threads的執行長莫瑟里今天宣布，已開始測試引進廣告。臉書（Facebook）母公司Meta正持續發展旗下最新社群媒體Threads，來跟億萬富豪馬斯克的X平台競爭。

鴻海年終嘉年華首度移師大巨蛋　董座預告今年營收續創高

鴻海年終嘉年華首度移師大巨蛋　董座預告今年營收續創高

1天1億！　興富發奪2024上市櫃建商營收王

1天1億！　興富發奪2024上市櫃建商營收王

超車三星！SK海力士AI晶片銷售強勁　去年Q4獲利創新高

超車三星！SK海力士AI晶片銷售強勁　去年Q4獲利創新高

矽光子聯亞股價飆上500元　強制公布去年12月轉盈為虧

矽光子聯亞股價飆上500元　強制公布去年12月轉盈為虧

關鍵字：

臺灣港群營收貨量雙締佳績

讀者迴響

熱門新聞

孫生認愛G奶女神　女方想婚遭拒淚崩

72歲泰王愛上34歲侍女！貴妃「入獄回宮」泰國甄嬛傳神展開

楊梅車禍家屬「想了解警消作為」引議

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

台中燒肉店員：3移工烤牛五花玩火釀災

找到了！高雄男失蹤5天棄屍屏東滿州

楊梅休息站自撞4死4傷　國道警回應了

台灣最冷門汽車品牌是它

正妹大胃王木下佑香宣布引退！

護理師走春遇死劫！家屬控後車60加速到110

晚婚但會很幸福三大星座！

國道3路段「紫爆」最慘時速剩12公里　國5北上雪隧回堵5公里

好市多iPhone 16限時特價！1原因大票勸退

韓劇根本真媒婆！假戲真做夫妻檔有12對

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬

更多

最夯影音

更多

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面