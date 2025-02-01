走春好去處！ 大坑步道優化工程完工感受仙境之美

▲大坑6號、9號及9-1號步道整體特色優化，是走春的好選擇。（圖／台中市政府提供）



記者白珈陽／台中報導

被譽為「台中後花園」的大坑風景區，擁有廣大腹地，橫跨群山，內有14條各具特色的登山步道。2021年起，台中市政府推動「一步道，一特色」優化工程，首度完成的7號「藥用植物步道」廣受遊客好評。去年市府持續投入經費，針對大坑6號、9號及9-1號步道進行整體特色優化，並整建休憩節點及新建風動石停車空間，這些工程現已完工並開放，成為春節走春的新亮點。

台中市觀旅局長陳美秀表示，為了持續打造優質登山環境，並強化大坑風景區步道的辨識度和自明性，此次的步道升級工程以特色營造為主軸。例如，6號步道以「仙境步道」為主題，沿線有多處廟宇，如觀音亭、福德祠和南海寺，充滿宗教神秘色彩。

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▲6號步道以「仙境步道」為主題。（圖／台中市政府提供）



步道入口以紫色系營造出如仙境般的意象，並將大坑的特色生物及特產製作成Q版插畫，分佈在步道各處，邀請遊客漫遊仙境、打卡拍照。而9號及9-1號步道則以其緩坡和優美風景，成為觀日出、看月景的最佳選擇，常吸引初戀情侶前來拍照留念。

此外，數字「9」象徵長長久久、生生不息，因此9號及9-1號步道被定位為「愛戀步道」，以粉紅色和亮黃色系為主題特色。步道上設置了多處打卡點，包括愛戀剪影、花團錦簇花架拱門和心型小狗盪鞦韆等。從9-1號步道起點開始，沿途設置了小九和阿知為主角的愛戀插畫，講述他們從獨自攀登到中途相遇再到後段互相扶持的故事。遊客可以掃描插畫下方的QR code，體驗並擔當故事主角，發展各自不凡的旅程。