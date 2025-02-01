遺愛人間助重生　童綜合20年完成213例心肝腎器捐

▲▼童綜合20年來已完成213例心肝腎器捐，副院長鄭伯智手寫繪馬祈願祝福。（圖／童綜合醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市洪姓男子因為肝病變，早在2020年8月就苦苦等候肝臟移植，期間歷經數次肝昏迷、食道靜脈瘤破裂出血等不適，時時刻刻都在擔心是否安然渡過，漫長等待了3年，終於等到有人捐肝；台中童綜合醫院日前舉辦「生命永恆‧愛的樂章-器官捐贈移植感恩音樂會」，勉勵受贈者能夠好好愛惜身體，享受人生，院方20年來已完成213例心臟、肝、腎移植，協助重生，讓家庭更圓滿。

院方每年歲末都會舉辦感恩音樂會，邀請歷年捐贈者家屬及受贈者參加，日前活動上共有20個家庭、52人出席，最後有手寫繪馬祝福的活動，祈願愛的循環永續。

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▲捐贈者家屬代表與受贈者代表互贈感謝花束，捐贈者家屬周女士（右1），受贈者洪先生的女兒（中），受贈移植成功曾先生（左1）。

遺愛人間的捐贈者蔡先生，2017年因意外而離開，蔡先生生前曾表達器捐的想法，還說如果器官不能使用也想捐出去提供教學，家人尊重其心願，最後成功捐贈出心、眼角膜、骨骼、雙側腎臟。這次活動由太太周女士到場緬懷先生的大愛。

今年也邀請2023年接受肝臟移植的受贈者洪先生到場，兒孫與女兒陪著洪先生參加活動，兒子代表表達感謝善心人士願意捐贈器官，讓苦等已久的父親獲得重生機會，也感謝胃腸外科薛冠群醫師、洪翊慈協調師和童綜合醫護團隊，因為有大家的愛，讓父親有活下去的希望，也因為有愛能讓全家一直團圓在一起。

▲莊慧淨老師帶領的〈繆思室內樂團〉與小提琴演奏家張芸萱小姐到場表演。

2024年受贈移植成功的曾先生也到場分享，因為年輕時不珍惜身體，導致後來洗腎，躺在床上洗腎時覺得「我的人生就這樣了」無法改變，直到等了1年半才重獲新生的機會，很謝謝一路上遇到很多的朋友、醫療團隊成員與大愛捐贈者，人活著是一個過程，體會種種經歷與磨難、後悔不及，現在有機會自省吾身，更珍惜得來不易的身體。

童綜合醫院副院長鄭伯智表示，2023年器官移植有肝臟10例，腎臟3例，心臟1例；2024年，肝臟4例，腎臟4例；自2004年至2024年，院內已進行心臟移植1例、肝臟移植91例，腎臟111例。醫院將積極推動器官捐贈及移植，不僅實現捐贈者助人的心願，也能傳遞器官捐贈的理念，促使珍貴的生命得以延續。