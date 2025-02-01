1735隻浪浪找到家！高市動保處＋民間　4大認養管道認養率大增17%

▲「公益櫥窗」計劃結合寵物業者，及辦理「為毛小孩找一個家」認養見面會。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市動物保護處成功為許多流浪動物找到家，今年認養隻數達1735隻，整體認養率已達75%，較去年58%大增17%。這樣的成就，得益於動保處不斷推出新活動，並結合各方資源，包括民間資源，建立了4大多元認養管道。

為了紓解公立收容所的壓力，提升動物的周轉率，動保處全年度不間斷的推出認養措施。其中，「公益櫥窗」計畫結合寵物業者，目前全市已有40間店家參與，每年都有超過100隻流浪動物成功被認養。此外，動保處也與知名企業及動保團體長期合作，今年已辦理超過30場的「為毛小孩找一個家」認養見面會，成功認出55隻犬及10隻貓。

▲總共有千隻流浪犬找到新家。（圖／記者吳世龍翻攝）

動保處也積極推動工作犬項目，例如與社團法人中華民國保護動物協會合作的「狗來富」驅猴犬訓練計畫，將訓練過的犬隻送往農莊果園，由農莊果園認養並負責後續照護。這不僅能協助守護農莊果園，減少農產品遭野生動物侵害的損失，今年更達到送出100隻流浪犬的里程碑，並將透過多項措施，持續為流浪動物找尋幸福的家。

▲「公益櫥窗」計劃結合寵物業者，及辦理「為毛小孩找一個家」認養見面會。（圖／記者吳世龍翻攝）

此外，動保處為鼓勵新手飼主跨出認養的第一步，推出「相遇相識30」活動，讓民眾能與心儀的毛小孩有充足的相處時間，從陌生到熟悉，融入彼此的生活。這項活動今年已成功吸引350人參加，認養率達到90%，成效顯著。