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社會 社會焦點 保障人權

勇敢為自己發聲　她受律師鼓舞揭13年前遭哥哥性侵家醜

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲雲林女子遭同父異母哥哥性侵後，隱忍13年，終於勇敢揭發。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

雲林女子小薇（化名），因為瀏覽知名律師呂秋遠的臉書，受到鼓勵後，對同父異母的哥哥阿偉（化名）提告，揭發13年前遭阿偉性侵的往事。一二審均將阿偉判處有期徒刑4年9月，案經上訴，最高法院日前駁回上訴定讞，呂秋遠的臉書讓阿偉隱藏13年的惡行，接受懲罰。

判決指出，阿偉與父親、小薇的母親、小薇等4人，共同居住在雲林的透天厝中。案發於2009年間，小薇供稱，當天晚間阿偉喝醉了，在樓下的房間呼喚她，稱有話要告訴小薇。小薇沒有防備心，來到阿偉房門口，但卻被阿偉拉進房間，強推在床上。

小薇問「要幹嘛？」，阿偉說「我性技巧很厲害，我的女朋友都很稱讚。」，小薇回說「我完全不想知道這些。」阿偉不管，竟開始脫小薇的褲子，說「你試一次就會喜歡」。小薇掙扎反抗說「你是我哥哥，這樣是不對、不可以的。」但仍遭性侵得逞。

小薇遭侵犯後心境低落，離家出走2天，返家後母親立即詢問緣由，小薇告知母親，母親很氣憤，當下就到阿偉房間內質問，阿偉跪下來說自己被附身、無法自控，跪著求小薇母親不要讓爸爸知道這件事。但小薇越來越低落，也因此大學休學一年，封閉自己、自殘，不斷到身心科求診，甚至還試圖吞安眠藥自殺。

一直到了2022年間，小薇在律師呂秋遠的臉書上看了一篇文章，內容是鼓勵性侵害被害人勇敢為自己發聲，小薇因此決定勇敢提告，揭發阿偉13年前的惡行。檢警偵辦後，認為阿偉犯嫌重大，依照「家暴妨害性自主罪」提起公訴。

法院審理時，阿偉否認犯案，辯稱小薇的母親後來與爸爸離婚，兩母女有很深的怨恨，為了要報復才會聯手抹黑。但法院傳喚相關人等，認為事情的真實性很高。

另外小薇在法庭上也真情告白，講說自己願意提告的心境，「這件事情對我來說是家醜，我也不想被任何人知道，但是這件事情事實上對我日後的生活有很嚴重的影響，我看到呂律師的文章後，才警覺到這件事情應該是要被處理的，我內心的傷口也是需要被處理的。」

法院認為此事確實為真，考量阿偉所為不僅對小薇造成永難抹滅之身心創傷，對小薇日後生活、就學、就業產生莫大之負面影響，實應嚴懲不貸。因此判處有期徒刑4年9月。二審也維持相同刑度，全案再上訴第三審，最高法院日前駁回上訴定讞。

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