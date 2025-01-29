「4生肖」過年財運旺！命理師曝「旺財方位」：有機會一夕暴富

▲春節期間，4生肖財運特別旺，容易得到財神爺的眷顧，不妨買彩券試手氣。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

今（29）天是2025年蛇年春節大年初一，許多民眾春節期間會購買彩券、樂透試試手氣，希望能一夜致富，蛇轉錢坤（乾坤）！名門命理教育協會創會理事長、命理師楊登嵙就指出，春節期間，生肖屬猴、羊、龍、狗的人財運特別旺，容易得到財神爺的眷顧，抱走億元頭獎，不要錯失成為億萬富翁的機會。

楊登嵙指出，過年期間台彩除了推出新款刮刮樂外，也會加碼大樂透、威力彩等彩券獎項，送出大小紅包，今年當然也沒缺席且還繼續推高加碼紀錄，大樂透、賓果賓果即起至2月20日頭獎連續開出，創史上最長開獎天數，民眾不妨趁著春節假期出遊時走到哪、買到哪，把握財神爺眷顧的機會，天天都有機會抱走億元頭獎，成為億萬富翁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊登嵙也分享增加中獎機會的妙招，他指出，2025年農曆春節中大獎的妙招是不同日期有不同方向，不管當天您是在家裡或飯店，以當天您所居住的位置為中心點，依照以下日期及方位去彩劵行購買彩劵或刮刮樂（如下表），例如：2/1住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往北方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂；或是2/5住在家裡，就以家裡為中心點，往東北方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。

延伸閱讀

▸ 《戲說台灣》童星實際年齡已46歲 罹罕病身高停在135公分

▸ 破解刮刮樂中獎公式？「這號碼」每買必中 網友實測嗨喊：真的

▸ 原始連結