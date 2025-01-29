怕近視加深！驗光師曝「3招護眼」不藏私：比保健食品更有效

▲用眼也要多多注意。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

今年的春節連假足足放了9天，很多人因為天氣冷的關係，會選擇在家追劇、看影片，但無論如何，用眼也要多注意！近日驗光師欸冷就分享3個護眼的方式，「這三招比起人家說吃什麼厲害的保健食品都更有效」。

驗光師欸冷時常在Threads上分享「眼睛小常識」，昨（26）日他就發文列出3點，「做好三件事要近視都很難！」首先是用眼，一定要保持50公分距離，而且每用眼30分鐘，就要休息10分鐘，這時可以看遠處。

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第二招，是可以多打桌球、羽球和網球；至於第三招，則是每天多曬太陽，分泌可以抑制近視的多巴胺，「不用正中午的太陽」。欸冷最後也說，「這三招比起人家說吃什麼厲害的保健食品都更有效」。

貼文曝光後，就有網友直呼「我都500度了，才看到這篇」。欸冷也幽默表示，「沒關係，你現在知道怎麼不再加深了」。

此外，衛福部過去也曾針對孩童給出6點建議，以預防近視。

1、 每日戶外活動2至3小時以上。



2、 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時。



3、 用眼30分鐘，休息10分鐘，看書保持35至40公分距離。



4、 讀書光線要充足，坐姿要正確。



5、 均衡飲食，天天五蔬果。



6、 每年定期1至2次檢查視力。

本文經驗光師欸冷授權引用

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