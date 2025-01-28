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過年值班最辛苦10大職業曝！這類人常要延長工時...除夕夜難團聚

過年期間大部分人都能輕鬆休息的時候，卻有一群人仍然堅守崗位，為社會的正常運行提供支持。（本刊資料照）

▲過年期間大部分人都能輕鬆休息的時候，卻有一群人仍然堅守崗位，為社會的正常運行提供支持。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

隨著農曆春節的到來，許多人都準備回家過節，無論是回家團圓、出遊走春，還是待在家中放鬆享受休假，大家都期待著難得的閒暇時光。然而，在這段大部分人都能輕鬆休息的時候，卻有一群人仍然堅守崗位，為社會的正常運行提供支持，付出了比平常更加艱辛的努力。

這些職業的從業人員不僅在工作強度上遠超一般人，還經常需要犧牲與家人團聚的時間，無怨無悔地履行職責。以下就是在春節期間最辛苦的10大職業，讓我們一起感謝他們的付出！

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1. 大眾運輸人員

運輸業的從業人員是春節期間最忙碌的一群。（本刊資料照）

▲運輸業的從業人員是春節期間最忙碌的一群。（鏡週刊資料照）

農曆春節是台灣最繁忙的返鄉季節，無論是台鐵、高鐵、客運、捷運還是航空業，都得應對大量的旅客需求。運輸業的從業人員是春節期間最忙碌的一群，他們要確保每位旅客能夠順利到達目的地，無論是在車站和機場指引乘客，還是保障列車運行的安全，都無法享受假期。

2. 警消

春節期間，警消依然堅守崗位，沒有休假。（本刊資料照）

▲春節期間，警消依然堅守崗位，沒有休假。（鏡週刊資料照）

春節期間，民眾返鄉、出遊，警消依然堅守崗位，負責維護治安，並處理因車流、交通事故等突發事件而加重的工作量。除了例行的巡邏與處理緊急案件，警察還需處理放鞭炮、煙火等可能造成的鄰里糾紛及意外，保障每一個家庭都能安心過年。

3. 醫護人員

許多醫護人員在除夕之夜也無法和家人團聚。（本刊資料照）

▲許多醫護人員在除夕之夜也無法和家人團聚。（鏡週刊資料照）

醫護人員過年期間的工作負擔也比平時更重，急診室運作不能中斷，加上受到流感影響，病人湧入醫院的情況更是嚴峻。為了讓病患得到及時治療，許多醫護人員需要延長工作時間，甚至在除夕之夜也無法和家人團聚

4. 服務業人員

過年期間，服務業人員成為了最辛苦的群體之一。（本刊資料照）

▲過年期間，服務業人員成為了最辛苦的群體之一。（鏡週刊資料照）

過年期間，餐廳、旅遊景點等地的消費需求大增，服務業人員成為了最辛苦的群體之一。無論是餐飲業的服務生還是零售業的店員，無法休假是他們的常態。即便如此，他們依然保持微笑，提供熱情的服務，讓每位顧客都能享受到春節的愉快時光。

5. 外送人員

春節期間不少餐廳選擇提前打烊，外送人員就成為了救星。（本刊資料照）

▲春節期間不少餐廳選擇提前打烊，外送人員就成為了救星。（鏡週刊資料照）

隨著春節期間不少餐廳選擇提前打烊，但仍有許多人在假期期間需要宵夜或是急需外送服務，這時外送人員就成為了救星。無論天氣如何，這些外送員仍然堅守工作崗位，確保每一份餐點準時送到顧客手中。

6. 便利超商店員

台灣的便利商店在春節期間也處於全天候運作狀態。（本刊資料照）

▲台灣的便利商店在春節期間也處於全天候運作狀態。（鏡週刊資料照）

台灣的便利商店在春節期間也處於全天候運作狀態，無論是為顧客提供熱食、寄收包裹，還是忙碌於福袋銷售，超商店員的工作量翻倍。這些店員不僅要處理常規的收銀結帳工作，還得應對大量人潮和忙碌的業務需求，成為春節期間最忙碌的工作之一。

7. 清潔人員

過年期間，清潔人員的工作量大幅增加。（本刊資料照）

▲過年期間，清潔人員的工作量大幅增加。（鏡週刊資料照）

過年期間，許多人會進行大掃除，清潔人員的工作量也因此大幅增加。垃圾量激增以及家庭和公共空間的清潔需求大幅上升，讓這些無名英雄需要花費更多時間清理街道和公共場所，確保大家在乾淨整潔的環境中度過新年。

8. 加油站員工

長假前，許多人會湧向加油站加油。（本刊資料照）

▲長假前，許多人會湧向加油站加油。（鏡週刊資料照）

農曆春節期間，出行的車輛數量大增，尤其是在長假前，許多人會湧向加油站加油，這使得加油站員工的工作壓力增加。除了加油和結帳，員工還要負責車輛清洗等額外工作，並且常常要面對難聞的汽油味和高壓的工作環境。

9. 新聞記者

新聞記者和媒體工作者無法享受年假。（本刊資料照）

▲新聞記者和媒體工作者無法享受年假。（鏡週刊資料照）

為了讓民眾在春節期間也能及時了解時事，新聞記者和媒體工作者無法享受連假。即便是在重要節日，他們仍需保持警覺，隨時準備報導突發事件或重大新聞，讓大家在過年期間依然能夠掌握最新動態。

10. 年貨大街工讀生

隨著春節來臨，年貨大街也成為了購物熱點。（本刊資料照）

▲隨著春節來臨，年貨大街也成為了購物熱點。（鏡週刊資料照）

隨著春節來臨，年貨大街也成為了購物熱點，尤其是在傳統市場和大賣場中，工讀生們的工作量暴增。他們需要不斷推銷產品、補貨、維持攤位秩序，並且在喧囂的市場中長時間站立，辛苦程度可想而知。

除了這10大職業，還有許多人們都在春節期間堅守崗位，為了確保我們能夠享受一個平安、愉快的假期，他們的辛勞不容忽視。讓我們在享受假期的同時，記得感謝這些為社會運作默默付出的人們！


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