老公年夜飯買「麥當勞」！人妻氣炸罵豬隊友...網全一面倒不挺

▲人妻抱怨，老公準備買麥當勞當年夜飯。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

今（28日）迎來除夕，準備年夜飯往往令許多家庭主婦及主夫感到頭痛。就有人妻抱怨表示，指她的豬隊友老公年夜飯竟然要買麥當勞混過去，原本甚至還要吃炒飯炒麵就好，讓她感嘆「有人跟我一樣慘嗎？」結果貼文曝光留言一面倒支持吃麥當勞，因為吃什麼不重要，跟誰吃才是關鍵。

一名人妻在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文感嘆，她的豬隊友老公年夜飯原本要去菜市場隨便買個炒飯、炒麵，人妻只好阻止他，結果最後竟然是買麥當勞！讓她直呼「有人跟我一樣慘嗎？嘆氣！」但她也認為，麥當勞至少比炒飯、炒麵好。

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貼文曝光也引發網友熱議，「不會啊！ 吃自己愛吃的食物這就很好了～因為除夕重要的是家人們團聚」、「重點不是吃什麼，是跟誰吃，跟對的人吃，就算吃滷肉飯加蛋也很香，跟錯的人吃，吃一桌一萬五的桌菜，也是無比難吃」、「很多人沒飯吃。吃什麼都好，重要的是大家平安健康」、「吃什麼不是重點，是跟誰一起吃年夜飯才是重點。」

也有人表示，「金迎招財薯來堡好吃」、「會嗎？明天比薩+麥當當！小家庭首選；今年不演戲！」、「麥當勞很不錯呀！不用煩惱、不用收拾洗碗筷」、「我覺得你這樣很好耶，我們明天是要6個菜一個湯一個飯，這只是拜拜喔，自己煮，晚上除夕夜也煮整天的」、「這幾年除夕圍爐都去吃肯德基」、「我們明天除夕要吃肯德基。」

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