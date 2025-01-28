圖／高潮迭起！用照片看歷史　2024下半年「台灣政壇大事紀」

記者郭運興／台北報導

回顧2024年下半年台灣政壇可謂高潮迭起，先是前桃園市長鄭文燦驚爆涉貪、前新竹市長高虹安因涉詐領助理費，判刑7年4個月，震驚各界，一夕間「貪」字籠罩台灣政壇；8月民眾黨捲入政治獻金疑雲，黨主席柯文哲不得不親上火線召開記者會，卻只給出會計師一人貪圖方便所為，難消外界質疑；接著在柯文哲宣布請假黨主席3個月，隔天遭到檢廉兵分多路大規模搜索，柯文哲至此捲入京華城與政治獻金兩案，在確定羈押禁見後，上銬畫面曝光，成為2024年台灣政壇的震撼彈，不僅衝擊柯文哲形象，更動搖民眾黨的黨本。

到了10月，經歷總統賴清德的首次國慶、基隆市長謝國樑罷免案、國會改革違憲等事件，可說是下半年最緊湊的一個月，而11月勞動部霸凌案爆發，不僅行政院長卓榮泰親上火線致歉，賴清德也二度發表講話，平息外界怒火，最終12月藍白力推的爭議三法審議，朝野再度爆發激烈衝突，《ETtoday新聞雲》特別整理下半年度台灣政壇大事記，用一張張照片帶大家回顧那些精彩瞬間。

7月5日 前桃園市長鄭文燦涉及貪污罪 震撼政壇

檢方6月發動偵查，7月5日鄭文燦從日本度假回國，將人帶回偵訊，認定涉犯《貪污治罪條例》「違背職務收賄」重罪、犯罪嫌疑重大，又有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見，檢辯雙方交戰三回合，7月11日鄭文燦正式遭法院裁定羈押禁見。

檢方最終在8月27日公布，本案經訊問131人次、搜索40處後，扣得相關筆記本、電腦等證物，在鄭文燦住處主臥室邊柱旁的暗櫃內，發現兩個上鎖保冷袋，裏頭裝有678萬5千元現鈔，涉嫌財產來源不明部分，將另行偵辦。

至於貪汙罪部分，檢方查出，楊兆麟、侯水文、廖俊松，於2011年5月間，由楊兆麟出資1000萬元、其餘2人各出資500萬元成立鴻展公司。

而鄭文燦在2017年9月14日與廖男等人約在市長官邸見面，收受裝有500萬元現鈔的黑色手提袋。檢方指出，鄭文燦矢口否認犯行，身受國家俸祿，當應清廉自持，竟收受賄賂後，護航、附和特定私人進行本件土地變更開發，與行賄者裡應外合，將職務行為裁量權限，全權交託依行賄者之所願，將國家土地開發之全民利益，坐享為私人金庫，有辱官咸，惡性甚重，建請法院量刑12年。

▼前桃園市長鄭文燦任內涉貪。（圖／記者林敬旻攝）

7月26日 時任新竹市市長高虹安 涉嫌貪污遭判刑

2022年12月25日，高虹安就任新竹市長後，檢調約談包括前立委辦公室主任黃惠玟(小兔)等助理，釐清高虹安小金庫帳冊記載內容，2023年4月28日，檢察官再次傳喚高虹安、李忠庭2人出庭確認案情。

2023年8月14日，台北地檢署以高虹安涉嫌從從2020年2月27日起，到2020年12月31日為止，浮報助理公費補助酬金及加班費，扣涉嫌公務員利用職務上機會詐取財物罪，將高虹安等5人起訴。

全案在5月22日辯論終結，7月26日一審宣判，依貪污治罪條例等罪判高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年，北院認定，高虹安犯罪所得11萬6514元，4人總計詐領12萬3128元。

▼前新竹市長高虹安。（圖／記者黃克翔攝）

8月12日 柯文哲政治獻金案延燒 民眾黨親上火線召開記者會

民眾黨8月12日舉辦「柯文哲總統大選政治獻金申報說明記者會」，針對柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報過程出現的問題一一釋疑，與會人員包括柯文哲、黃珊珊、陳智菡、與時任財務長李文宗。

民眾黨表示，進行清查，因為整體款項非常多，查核了41萬元以上的支出，發現有些疑義，有15筆漏報，也就是沒有如實申報給監察院。

民眾黨公布15筆漏報的收據，另外還有2筆是「誤報」，例如第一張收據支票是52萬5000元，其實總共是有2筆，但跟監察院只申報其中1筆，「也就是我們支出了一百多萬元，結果只報52多萬」；另一旁的支票顯示是400多萬元，但卻只跟監察院申報350萬元，所以出現漏報支出狀況。

民眾黨強調，當時有非常多小額募款到競總，支出部分包含小物製作、場地費等，全部委託會計師端木正做處理，現在卻查出漏報高達1817萬元，「詢問端木正後，他說他時間來不及，所以有很多漏報的情況，漏報之後就把漏報金額擅自調節」。

▼柯文哲競選團隊「總統大選政治獻金申報」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

8月30日 民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案 黨部與住處遭檢調大規模搜索

檢調8月30日上午赴民眾黨主席柯文哲住所、台玻大樓的柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部等處搜索。經過4小時的搜索後，柯文哲在律師的陪同下現身家門外。

過程中，檢調與廉政人員一開始走出社區時，試圖要請柯文哲先上車，但柯文哲未聽從、直接說「不是，讓我來講話」，檢、廉人員則被媒體推擠到一旁，隨後柯便開始針對被搜索事件發表談話。

柯文哲表示，今天是台灣歷史上第一次主要在野黨的黨主席住家、辦公室、中央黨部都被搜索，「我非常坦蕩，我知道我沒問題，也希望執政當局要清楚說明，今天是有什麼證據要做這個動作」。還是希望台灣司法可被信任，「既然做了，就要說明今天有怎樣證據、合理理由要搜索中央黨部、個人住家跟辦公室，他們要說明」。

▼柯文哲被檢調及廉政署人員帶離住家。（圖／記者屠惠剛攝）

9月2日 民眾黨主席柯文哲羈押庭 裁定無保請回

檢調單位8月30日兵分多路，大動作搜索柯文哲住處與民眾黨中央黨部等地，並將柯文哲帶往廉政署約談，大約12小時，8月31日凌晨移送北檢。

柯文哲當時因疲憊，打算逕行離去，遭到北檢逮捕。北檢經過複訊後，認為柯文哲罪嫌重大，因此向法院聲請羈押禁見。

羈押庭於9月1日晚間8點召開，直到9月2日凌晨3點多，法官宣布柯文哲無保請回，消息曝光後，北檢外的支持者振奮不已。

柯文哲則發表講話，檢方搜索後查扣硬碟，拿裡面的資料編故事，這兩天極盡壓迫、凌虐。這件案子當中，也沒有任何證據，證明他有干涉，但檢方這兩天的詢問方式，他已知道檢方態度明確。他也強調，這次真正辛苦的是法官，也很感謝法官扛住了所有壓力，「謝謝法官扛住所有壓力，也謝謝在場所有群眾」。

▼柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

9月5日 北檢抗告成功 台北地方法院裁定柯文哲羈押禁見2個月

在台北地院諭知柯文哲無保請回後，檢方隨即聲明抗告，並於9月3日傍晚備妥卷證，緊急送交北院轉高等法院審理。高院審理後，認為北院讓柯文哲無保請回的裁定，針對部分理由調查不足，因此撤銷原裁定，發回北院重新裁定。

高院在裁定理由中指出，依照「同案被告彭振聲及威京子公司鼎越前董事長朱亞虎供述、證人都委會執行秘書邵琇珮證述，佐以朱亞虎與應曉薇相關對話紀錄、扣案被告隨身物品記載內容，再參酌朱亞虎受雇於沈慶京的目的、沈慶京行賄應曉薇犯罪嫌疑重大、柯文哲積極介入京華城案等客觀情狀，柯文哲是否如自己主張『相信具專業性且為多數決之都委會決議』，而對本案情節毫無所悉或未曾懷疑，仍有究明必要。」因此撤銷發回。

台北地院9月5日再開羈押庭，法官裁定柯文哲羈押禁見。北檢於收到人、卷、押票後派囚車到場，解送柯文哲到台北看守所，警方跟車戒護，柯文哲上銬畫面曝光撼動政壇。

▼柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

10月10日 總統賴清德首次國慶

10月10日總統賴清德任內首次中華民國113國慶大典登場，他以「團結台灣 共圓夢想」為題，發表任內首次「國慶演說」。

談話中他提到「中華民國和中華人民共和國互不隸屬；中華人民共和國無權代表台灣；兩千三百萬台灣人民，更要向全世界開枝散葉，迎向未來」，更強調「我相信，一個更強大的民主台灣，不只是兩千三百萬人民的理想，也是國際社會的期待」。

賴清德的首次國慶演說，關鍵字以「跨」為元素，揭示六大重點，包括跨時代的歷史精神、跨世代的照顧人民、跨區域的均衡台灣、跨領域的經濟發展、跨黨派的朝野合作等精神，並以此訴諸團結台灣。

▼雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

10月13日 謝國樑罷免案罷免失敗 謝國樑保住市長位子

公民團體發起山海拆樑行動，國民黨傾全黨之力，為基隆市長謝國樑站台，罷免案10月13日進行投票，最終票數出爐，不同意8萬5953票、同意6萬9995票，罷樑宣告失敗。

基隆市長謝國樑則出面發表感言，一定會用謙卑的態度，未來持續跟公民團體密切聯繫，邀請他們到市府做深入座談，如何改善基隆市府，並且在下周親自拜訪山海罷免領銜人，討論如何讓市政更好，感謝這些公民團體。

謝國樑表示，深深感謝上帝，這場選戰過程不是非常容易，但是他的信仰一路扶持，讓他走到今天，希望他的愛充滿每個家庭，要謝謝大家，選戰已經結束，日子要恢復正常，「市府團隊在這幾個月，沒有被罷免拖延到，還是繼續做我們的工作，明天會用不顧一切的態度推動市政，謝謝各位！」

▼謝國樑守住市長大位，感謝支持者。（圖／記者徐文彬攝）

10月25日 國會改革釋憲案結果出爐 判決多數違憲

立法院5月28日三讀通過《立法院職權行使法》與《刑法》部分修正條文，外界統稱「國會改革」相關法案，總統賴清德於6月24日簽署公布，法案於6月26日正式生效

但法案投票表決過程，充滿爭議，法案生效當天，民進黨立院黨團向憲法法庭提出聲請，總統府、行政院、監察院也陸續聲請釋憲，並請求憲法法庭作出暫時處分。憲法法庭將4個機關的聲請案併案審理。

憲法法庭7月間針對暫時處分部分開庭，並於7月19日作出裁定。暫時處分裁定內容指出，包含「總統國情報告及答詢」、「反質詢」、「藐視國會罪」、「國會調查權中有關法人或私人裁罰」、「考試委員、通傳會委員等人事同意權」、「國會聽證權」等條文，因違反憲法權力分立原則，又對責任政治等重大公益有難以回復之虞，故宣告自即日起暫停適用。

全案則於10月25日宣判，基於附隨程序不能違背主要案件認定的原理，大法官在7月間暫時處分時的心證，確實與本案宣判心證一致，仍認定大部分的條文因為牴觸權力分立、責任政治等憲法原理原則，因此宣告違憲。

▼「國會改革案」憲法法庭言詞辯論。（圖／翻攝司法院網頁）

11月20日 勞動部霸凌案延燒 總統賴清德、行政院長卓榮泰致歉

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲吳姓同仁，11月初疑似遭受職場霸凌選擇輕生，不過，起初涉及職場霸凌的北分署前分署長謝宜容僅遭到調離降職，勞動部檢討報告更稱其目的良善，引發眾怒。

為此，卓榮泰親上火線鞠躬道歉，針對謝宜容，將記兩大過並送懲戒，最重將免職、不得再任公務員，而對於何佩珊的去留，則稱完成責任追究後再討論。

賴清德則在臉書表示，要向日前勞動部發生憾事的同仁家屬、受到影響的公務同仁致上歉意。政府有責任也有決心帶頭改善職場文化，卓榮泰已經指示，要營造合理的工作環境，並將全案送檢調單位，全面調查事實真相，給家屬和社會大眾明確的交代。

賴清德強調，「我理解許多公務有處理上的急迫性，但也希望主管們，都能藉由這次事件，痛定思痛、深切檢討是否有不合理的工時與態度，而造成同仁身心靈的創傷。」

▼行政院長卓榮泰鞠躬致歉。（圖／記者呂佳賢攝）

12月20日 國民黨版本爭議三法闖關 民進黨深夜占領議場、國民黨強勢清場爆發衝突



立法院會12月20日排審選罷法、憲訴法與財劃法三大爭議法案，但19日晚上，綠委突襲破窗進入議場，佔領主席台，早上7點議場大門打開，所有進入會議室的入口遭到民進黨封鎖。

9點15分時，國民黨立委三路齊發攻進議場，民進黨立委則堵在各個入口，國民黨數次嘗試撞門，隨後，陸續突破議場障礙，趁著民進黨專心在穩固院長出入口時，國民黨自茶水間成功突破闖入，爆發激烈推擠衝突，雙方更互相潑水，眾多立委一身濕，10點38分，國民黨立委成功奪回主席台控制權。

最終，12月20日深夜，在藍白聯手下《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》及《財政收支劃分法》三大法案皆三讀通過。

▼爭議三法闖關，朝野爆發激烈衝突。（圖／記者屠惠剛攝）