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快訊／台南一夜連六震！　最大規模4.5、震度4級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者葉國吏／台北報導

台南一夜連六震！規模最大為4.5、最大震度為4級。根據中央氣象署地震測報中心資料，今天清晨4時45分台南市楠西區發生芮氏規模3.5的小區域地震，震央在台南市政府東北東方41.3公里處，深度11.5公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為2級，出現在台南市楠西。

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根據氣象署測報資料，震度2級地區為台南市，震度1級地區為嘉義縣、高雄市、雲林縣。

▲▼台南連六震。（圖／中央氣象署）

02:40:39台南市楠西區發生3.5地震，深度14.1公里，各地最大震度為台南市3級、高雄市2級、嘉義縣1級。

▲▼台南連六震。（圖／中央氣象署）

02:06:14台南市東山區發生4.5地震，深度8.5公里，各地最大震度為嘉義縣4級、台南市4級、嘉義市3級、高雄市2級、雲林縣2級、彰化縣2級、南投縣1級、台東縣1級、屏東縣1級、花蓮縣1級、澎湖縣1級、台中市1級。

▲▼台南連六震。（圖／中央氣象署）

01:49:18台南市東山區發生3.4地震，深度10.8公里，各地最大震度為台南市3級、嘉義縣1級、嘉義市1級。

▲▼台南連六震。（圖／中央氣象署）

00:56:28台南市楠西區發生3.7地震，深度14.8公里，各地最大震度為台南市3級、高雄市2級、嘉義縣2級、嘉義市1級、雲林縣1級、彰化縣1級。

▲▼台南連六震。（圖／中央氣象署）

00:35:35台南市楠西區發生4.1地震，深度13.4公里，各地最大震度為台南市3級、高雄市3級、嘉義縣2級、嘉義市1級、雲林縣1級、彰化縣1級。

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