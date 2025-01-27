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貼春聯7大禁忌曝！「大門口貼春」易招爛桃花　亂貼財運倒光光

▲▼ 居家大門口不要單貼一個「春」字，否則容易招來爛桃花 ，春聯上下聯勿貼錯，貼春聯,過年春聯 。（圖／記者張菱育攝）

▲迎接新年，家家戶戶都會貼春聯。（圖／資料照）

記者許宥孺／高雄報導

春節腳步逼近，貼春聯是傳統的一部分，除了增添喜慶氣氛，也有祈福的意味。不過事實上，貼春聯仍有其禁忌，貼錯邊、亂貼、單雙數不分都可能引發不吉利。命理師楊登嵙就分享貼春聯7大注意事項和禁忌，以下一起來看看。

一、上下聯勿貼錯
通常拿到的春聯通常有3幅，2幅直聯1幅橫聯，直聯的其中一幅如果最後一字是仄聲字，就是上聯，平聲為下聯。國字注音第三聲、第四聲、短促聲皆是「仄聲」。國字注音第一聲、第二聲為「平聲」下聯。

萬一發現上下聯的尾字都是平聲，那就選台語發聲和國語發聲有明顯區別的那個字為仄聲(短促而重者)為上聯。例如：「源運昌隆增百福」（上聯）、「富業振興獲千祥」（下聯）。「門迎春夏秋冬福」（上聯）、「戶納東西南北財」（下聯）。

二、大門口不貼春
居家大門口不要單貼一個「春」字，可以貼福、招財進寶等。因為在古代，只有怡紅院（等同於現代的聲色場所）會在門口貼春，否則容易招來爛桃花。

▲▼ 過年,貼春聯,春聯,禁忌。（圖／達志影像／shutterstock）

▲大門口貼「春」易招爛桃花。（圖／達志影像／shutterstock）

三、大門口不倒貼春聯
依照古禮，「倒」與「到」是同義字，「財」倒過來貼，是財到的意思，但大門口不可以把財倒過來貼，表示把財倒光光的意思；大門口「福」字不能倒貼，否則會把福氣倒光。

窗、內門或水缸、酒缸等器具則可以倒過來貼，代表財到、福到，從民俗上講，古代只在水缸、酒缸等存放東西的缸上貼「倒福」，因為在倒的時候這些字就會轉正，寓意福倒不出來，表達福滿之願。

四、單數才吉利
門口大門貼春聯，記得要貼單數，單數象徵吉祥，不要貼到雙數了，因為單數1、3、5為陽，偶數2、4、6為陰，偶數容易招陰，與供奉神明數目一樣，要單數要陽；整個家裡所貼的春聯數目則不計算陰陽。

五、舊春聯要撕下來
把舊春聯撕下來，撕破，表示除舊佈新的意思。不可直接把新春聯貼在舊春聯之上，以達到轉新好運。

六、不可有不吉利的字
春聯應講求個性化，應該把自己的感受、喜好、自己家的特點和期望都寫進去。寫春聯的時候還要注意，「滅」、「絕」、「死」、「亡」等字是絕對不要出現，而且同音字意義不好也不要出現。

七、喪事不可貼春聯
家裡有喪事未滿一年不貼春聯，否則好像也在慶祝；也不可包粽子，意寓包中，一個接一個，那就糟糕了。

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